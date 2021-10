Denuncian a LAM por violencia de género contra la China Suárez por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras las reiteradas muestras de violencia machista en LAM por un punto de rating, Ángel de Brito y Yanina Latorre tendrán que dar explicaciones.

Organizaciones de género denunciaron este miércoles ante la Defensoría del Público, tras las repudiables expresiones vertidas el 19 de octubre en el programa Los ángeles de la mañana (El 13) y que estuvieron referidas a "imágenes íntimas y de desnudez" que serían de la actriz María Eugenia "La China" Suárez y que constituirían violencia de género, simbólica y mediática.

Desde el sábado pasado, los medios de comunicación en todos sus formatos se están regocijando con el conflicto entre la mediática empresaria Wanda Nara y el jugador del PSG Mauro Icardi en el que intervendría la modelo y actriz María Eugenia "La China" Suárez. En Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre amenazó con publicar las supuestas nudes de la actriz mientras, radicada en España, se llamaba al silencio.

¿Tienen miedo que mostremos las fotitos desnuda?' "la dignidad se la afecta sola"

"Durante el desarrollo del programa el conductor (Ángel de Brito) mencionó que recibieron una intimación notarial para que se abstengan de difundir correspondencia o conversaciones privadas entabladas por Suárez, frente a lo cual una de las integrantes del panel (Yanina Latorre) esgrimió las siguientes expresiones: '¿Tienen miedo que mostremos las fotitos desnuda?' "la dignidad se la afecta sola"; "¿tiene miedo que mostremos las llamadas?", indicó la denuncia.

Lejos de invitar a la reflexión o, simplemente, de informar sobre la supuesta separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en Los Ángeles de la Mañana se empacharon con todas las muestras de violencia posibles dado que, con total impunidad, Ángel De Brito expuso en pantalla distintos detalles de la intimidad de "La China" Suárez junto a su panelista Yanina Latorre.

Las muestras de violencia comenzaron a escalar y en la pantalla de LAM “jugaron” a mostrarse las imágenes de la protagonista de El hilo rojo entre ellos y, aunque no las difundieron en cámara, montaron una puesta en escena en la que falsamente se sorprendían y aseguraban que la que quien está desnuda en las imágenes es la actriz.

Dentro del amplio espectro de la pornografía no consensuada, la de venganza y la de extorsión son de los más brutales por los efectos psicológicos y sociales sobre la víctima, acciones que no se alejan de la cadena de publicaciones de Wanda Nara en la que, sin filtro alguno, carga contra la reputación de Suárez. Extraños y violentos se desesperan por ver y mostrar la intimidad de otra persona, amenazan, insultan, sentencian, juzgan y, como si no alcanzara, piden que ese ritual no deje de extenderse. No en vano estamos hablando de esto desde el sábado.

La denuncia señala que el "despliegue de manifestaciones que transcribimos sumado a la gestualización de las y los integrantes del programa constituye a todas luces un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y mediática, que de ningún modo puede ser pasado por alto y que transgrede la ley 26.485 , y de pactos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer".

La inteligencia brilla por su ausencia en la pantalla de LAM. La presentación fue realizada por la Organización Gentic, Grupo Ley Olimpia Argentina, la Red de Abogadas Feministas, La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad e Históricas Feminismo Popular, entre otras organizaciones y personalidades.