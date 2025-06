Voucher Educativo: así podés consultar si te lo aprobaron y ratificar datos

El plazo para rectificar datos vence el 2 de junio, sin prórroga.

Si solicitaste el Voucher Educativo este año y tu trámite fue rechazado, todavía tenés chance de corregir los datos. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo, hasta cuándo podés presentarte y quiénes pueden cobrar este beneficio clave para la educación privada.

¿Qué es el Voucher Educativo?

Este programa del Ministerio de Capital Humano busca ayudar a familias con hijos en escuelas privadas con alto aporte estatal. Cubre niveles inicial, primario y secundario, y ya recibió más de 620 mil solicitudes. Si tu inscripción fue rechazada por errores académicos, tenés tiempo limitado para rectificar.

¿Hasta cuándo podés corregir los datos?

La rectificación está habilitada desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio de 2025. Solo aplica si tu solicitud fue rechazada por problemas en la información académica del menor. Si entrás en ese caso, no dejes pasar el plazo: después no va a haber otra oportunidad.

Paso a paso: Cómo rectificar los datos

Ingresá a la plataforma de Vouchers Educativos con tu usuario de Mi Argentina. Seleccioná "Estado de mi solicitud" para ver si fue rechazada. Verificá los datos de la escuela y el nivel educativo del alumno. Corregí cualquier error y hacé clic en "Finalizar" para enviar la rectificación.

Tenés que presentar el reclamo dentro de los 5 días corridos desde que se publicó el resultado. Si el problema era solo de datos, corregirlo aumenta tus chances de quedar seleccionado en esta segunda instancia.

El beneficio lo cobra quien figure como tutor principal del alumno.

¿Quién cobra el Voucher Educativo?

El pago lo recibe el adulto responsable según estos criterios:

Si hay un solo tutor , esa persona cobra.

Si hay dos padres , lo recibe quien conviva con el estudiante.

Si ambos viven juntos , priorizan a la madre, a menos que solo el padre tenga medio de pago registrado.

En caso de tutores legales, cobra quien esté a cargo del menor.

¿Por qué es importante este beneficio?

Según la UCA, el 30% de los chicos en pobreza va a escuelas privadas. El voucher busca evitar la deserción escolar por problemas económicos. Si cumplís los requisitos, no dejes pasar esta ayuda: cada año son miles las familias que dependen de este apoyo.

Consejos clave antes de rectificar

Verificá bien los datos de la escuela (nombre completo, dirección, nivel educativo).

(nombre completo, dirección, nivel educativo). Asegurate de que el alumno esté inscripto en una institución con al menos 75% de aporte estatal .

en una institución con al menos . No esperes al último día: el sistema puede saturarse cerca del cierre.

Si tenés dudas, podés consultar en la plataforma de Mi Argentina o directamente en el Ministerio de Capital Humano. Recordá que, si todo sale bien, el beneficio se acreditará directamente al titular asignado.

¿Qué pasa si no rectifico a tiempo?

Perdés la posibilidad de recibir el voucher este año. Por eso, si ya te llegó el rechazo, actuá rápido. Muchas familias pierden el beneficio por errores simples que podrían haberse corregido en minutos.

"Ingresá a Mi Argentina para verificar el estado de tu solicitud.

¿Hay más fechas importantes?

Por ahora, no se anunciaron nuevas convocatorias después del 2 de junio. Si no llegaste a inscribirte o tu caso no aplica para rectificación, deberás esperar a la próxima edición del programa.

Este apoyo económico es clave para muchas familias. Si estás dentro del plazo, no dejes pasar la oportunidad de solucionar cualquier inconveniente y asegurar la continuidad educativa de tus hijos.