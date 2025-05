¿Cuál es el orden para responder las preguntas en un examen?

Cómo responder las preguntas de un examen.

Al momento de sentarse a responder un examen escrito, el orden de las preguntas a resolver puede variar de gran manera de acuerdo a los conocimientos que se tengan en mente. Lo ideal es saber sobre todo un poco para entregar la noción que se estudió, pero hay maneras de ordenar las respuestas para que las más flojas no adquieren un gran impacto y se gane tiempo fundamental para solucionarlas.

Hay exámenes que no permiten cambiar el orden, sino que se debe seguir un patrón de trabajo que se encuentra establecido con el fin de que haya una línea de respuestas. Mientras que otros profesores no establecen esa condición, pero necesita que cada alumno deje en claro que pregunta está respondiendo para que no haya ningún tipo de confusión al momento de repasar las consignas

"A ver gordos universitarios. Un parcial, 4 consignas. Las leen y ya saben cómo les va a ir en cada una (En 2 muy bien, en 1 normal y en 1 mal). ¿En qué orden responden las preguntas? Las mejores al principio, toda la carne al asador, distribuyen parejo o respetan orden predilecto", expresó Alecook99, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto armó un interesante debate en los comentarios sobre cómo la problematica debe ser abordada.

"Esto es como preparar un convierto. El orden correcto es este: primero una de las muy bien, seguida por la que está muy mal, después la normal y por último la otra que está muy bien", expresó una mujer. "Las mejores al principio, hay que asegurar esos puntos. El tiempo restante se reparte entre las otras 2: si sé que en la mala no puedo rescatar nada no perder tiempo, enfocar en la normal y tratar de hacerla lo mejor posible; si se puede rescatar algo, un chamuyo de 5/10 minutos", agregó un hombre.

"Arrancas por lo que sabes. Las otras las dejas para después porque el saber es un devenir y en algún momento de la hora y media que tenés de examen se te va a iluminar la cabeza y vas a poder guitarrear una respuesta", señaló una tercera persona. "Siempre van primero las que ya sabes que vas a poder contestar, si perdés tiempo de entrada quizás no llegas a asegurar esos puntos", profundizó una cuarta.

La conclusión que se desprende es que las respuestas que pueden ser respondidas de manera completa son las que primero deben apuntarse. No solo porque se las puede desarrollar con facilidad, sino que le da a uno la confianza para seguir y le permiten ahorrar tiempo que más adelante será usado para intentar recordar algún dato que cuesta tenerlo presente. También está el consejo de ir anotando puntos en un borrador como para saber hacia donde apuntar la resolución de la consigna.

¿Cómo utilizar ChatGPT para resumir?

La Inteligencia Artificial puede ser de gran ayuda al momento de tener contacto con un texto que cuesta comprenderlo, pero se deben tomar una serie de consideraciones porque trabajan de una manera especial y los resultados obtenidos podrían provocar que una persona esté adquiriendo conocimientos equivocados.

Al momento de trabajar con ChatGPT para resumir un texto es recomendable proporcionarle el archivo y pedirle que se enfoque de manera exclusiva sin complementar con búsquedas externas. Esto es producto de que la aplicación trabaja con recopilación de datos que se encuentran disponibles en la web. Además, es necesario haber leído el texto con el fin de detectar algún error o faltante en el resumen.