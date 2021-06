Violencia de género: extraditan al golfista Ángel "Pato" Cabrera y quedará detenido en Córdoba

El ex golfista llegará al país luego de haber sido detenido en Brasil. Había un pedido de captura internacional que pesaba en su contra por una denuncia de su ex pareja.

Uno de los mejores golfistas argentinos de todos los tiempos, Ángel "Pato" Cabrera será extraditado en las próximas horas para afrontar un juicio en su contra por violencia de Género. Su ex pareja lo denunció por violencia, gritos, golpes y amenazas.

La Cámara del Crimen dispuso que el 1° de julio arranque el juicio en su contra luego de la denuncia de su ex pareja. Cabrera tenía pedido de captura internacional y, actualmente, se encuentra detenido en Río de Janeiro pero se espera que el martes 8 de junio -o a más tardar el miércoles 9 ya ingrese al país para ser trasladado a un penal en Córdoba.

Su abogado defensor Carlos Hairabedián, había sostenido que "está previsto que sea retirado de la cárcel donde se encuentra alojado" para efectuarle "una series de estudios". El primer paso para el retorno de Ángel Cabrera al país es a través de Foz do Iguazú, en la frontera con Misiones.

Allí va a ser recibido por los efectivos de interpol y, si todo avanza, el próximo miércoles el ex golfista podría arribar a Córdoba. Apenas llegue a la provincia del centro del centro del país, el golfista tendrá que acudir inmediatamente a la cárcel de Bower, a la espera de que se realice el juicio en su contra.

El "Pato" Cabrera había sido denunciado por insultar y golpear a una joven que era su ex pareja, en una serie de incidentes ocurridos en la localidad de Villa Allende. En este mismo sentido, la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Córdoba había solicitado la captura del jugador de golf en agosto de 2020 después de que no se presentara para ser notificado en forma presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra.

Cabrera tenía la obligación de presentarse en la Cámara 2da del Crimen en Córdoba. No obstante, Cabrera no lo hizo porque, según dijo, estaba en una gira por Estados Unidos. Sin embargo, esa situación no importó demasiado y la jueza Mónica Traballini pidió la colaboración a Interpol para que sea capturado.