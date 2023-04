Juicio contra Sebastián Villa: el fiscal pidió incorporar las pericias del caso de abuso en la causa por violencia

El fiscal Anauati solicitó nuevas testimoniales y la incorporación de nuevas pruebas a la causa. Si bien se esperaba que declare una perito que le realizó nuevas pruebas a la denunciante, la diligencia fue pospuesta para el próximo jueves.

Este jueves se reanudó la cuarta jornada del proceso penal que tiene como protagonista al delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, imputado por "lesiones y amenazas" contra su expareja Daniela Cortés. El futbolista, según informaron autoridades, asistió de manera virtual a la audiencia mientras se cumplen tres años de la difusión del video grabado por la mujer donde mostraba imágenes de las secuelas físicas a causa de los golpes propinados por su ahora expareja. En esa línea, el fiscal Sergio Anauati pidió incorporar al debate los peritajes psicológicos y psiquiátricos que se le realizaron al jugador en la segunda causa, donde está acusado por abuso sexual.

Si bien se esperaba que, de manera remota a través de la plataforma Meet, declare una perito psicóloga frente a la sala del Juzgado Correccional 2 en los Tribunales de Lomas de Zamora, que había viajado rumbo a Medellín a principios de esta semana para entrevistar y evaluar a Cortés, la diligencia fue pospuesta para la próxima audiencia prevista para el jueves 4 de mayo. Dicho peritaje había sido solicitado por el abogado del jugador, Martín Apolo, quien también viajó a ese país y logró que se pospusiera el juicio, pasando a cuarto intermedio tras la última audiencia del 19 de abril.

Durante la instrucción, la fiscalía también solicitó un peritaje psicológico pero el estudio no se pudo realizar porque cuando la perito viajó, la denunciante se encontraba en otra ciudad para asistir a su padre enfermo y no lo notificó a la justicia argentina. Por su parte, la principal noticia de la jornada es que el fiscal Anauati solicitó que se cite a declarar a dos peritos, una psicóloga y una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal -que entrevistaron a Cortés durante la primera etapa- y pidió que se incorpore como nueva prueba a esta causa las pericias realizadas en el otro expediente donde está imputado por abuso sexual.

Durante la audiencia de este jueves, el abogado Apolo y el propio Villa siguieron el debate de manera remota a través de Meet mientras que el fiscal lo hizo de manera presencial. En la misma jornada, la jueza Claudia Dávalos accedió a un pedido para que el colombiano pueda salir del país de cara al próximo partido de Copa Libertadores que Boca jugará el próximo miércoles, en Chile, frente a Colo Colo.

El jugador de Boca Juniors es juzgado por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" en perjuicio de la joven colombiana. Hasta el momento, Villa estuvo presente en las tres jornadas que se realizaron. En la primera de ellas, la víctima declaró de manera virtual y detalló los hechos ocurridos durante abril del 2020 en el barrio privado Saint Thomas de Canning. Cortés denunció, en aquel momento, haber sido golpeada por el jugador colombiano a través de un video en redes sociales y compartió diversas imágenes de moretones y lastimaduras. Lo calificó como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Quien también declaró en la causa es el representante del jugador, Rodrigo Riep. Desde Mendoza (donde reside), vía Zoom, dio detalles del vínculo que mantenían Villa y Cortés y de lo sucedido en aquel momento. "Sebastián me planteó irse a lo de Juanfer (Quintero) para dejarla tranquila, la vi a Daniela muy nerviosa, desesperada, no lo dejaba salir. Creo que se desesperó porque pensaba que iba a quedarse encerrada pero eso no iba a suceder porque la íbamos a acompañar", expresó. Y añadió sobre ambos: "Es un chico puro corazón, muy humilde y apegado a su familia. De ella tengo un concepto malo, por la forma de cómo se manejaron ella y su familia con Sebastián. Veía que era utilizado por su dinero y eso me marcó".

En qué instancia se encuentra la causa de abuso sexual contra Villa

Tras aquel primer episodio, Villa se mudó al country "Venado II", también en Canning, donde presuntamente se desarrolló otro episodio, durante junio del 2021. En este caso fue Tamara Doldán quien lo denunció en mayo del año siguiente por el delito "abuso sexual con acceso carnal". Frente a esto, la fiscal Vanesa González -a cargo de la UFI 3 del Polo Judicial de Esteban Echeverría- pidió la detención del jugador el pasado 7 de junio pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y pidió que la fiscalía profundice la investigación.

En diálogo con El Destape, el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, confirmó que finalizó la etapa de instrucción y la querella solicitó la elevación a juicio oral. "La instrucción consta de siete testigos: del registro de ingreso al country, de la declaración de la víctima, la indagatoria del imputado, las pericias psiquiátricas y psicológicas tanto del imputado como de la denunciante y el informe victimológico, el cual arroja que no existen índices de mendacidad en el relato y que hay un daño producto del abuso sexual", explicó.

Castillo confirmó que se entregó el teléfono celular de Doldán, con los intercambios de mensajes, llamadas y todo lo que denunció y los repetidos intentos del jugador para que no lleve el caso a la justicia. "Se peritó su teléfono, se sacó una serie de conversaciones y se extrajo una serie de placas fotográficas que habrían sido las que ella se sacó señalando las lesiones, y a su vez los certificados de las médicas del Hospital Penna", agregó.