Conmoción en Salta: seis jóvenes acusados de violar a un compañero con retraso madurativo

El hecho habría ocurrido en el baño del colegio, ubicado en Guachipas, Salta. Según la denuncia, los agresores amenazaron a la víctima con matarlo a golpes si contaba lo sucedido.

Crece la conmoción en Salta por la fuerte denuncia contra seis jóvenes por la violación de un compañero que padece retraso madurativo en el baño de una escuela de la localidad Guachipas. El hecho habría ocurrido el pasado lunes en el Colegio Agrotécnica Soberanía Nacional N° 3158 de la ciudad salteña.

Según detallaron medios locales, el estudiante llegó a su casa en estado de shock nervioso, "caminando de forma extraña" y, cuando llegó a su domicilio, entró al baño y se cambió de ropa mientras su madre le preguntaba qué le pasaba. La madre del joven observó que tanto la ropa interior como el pantalón de su hijo tenían manchas de sangre.

Ante esto, contuvo a su hijo que en llanto le contó que un grupo de compañeros abusaron sexualmente de él en el baño de la institución educativa y luego lo amenazaron: "Si llegas a contar algo, te vamos a matar a golpes".

Inmediatamente, la mujer radicó la denuncia en la Sub Comisaría de Coronel Moldes donde además pidió ayuda psicológica y medica para su hijo. En tanto, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1, quedó a cargo de la causa y ordenó la "intervención del Juzgado de Menores e Incapaces" para que realicen las investigaciones pertinentes. Además, solicitó que se lleven a cabo los exámenes médicos correspondientes y el análisis de las evidencias que se encuentran en la ropa del joven para llevar adelante la causa e imputar a los individuos que cometieron la violación.

El intendente de la localidad de Guachipas, Néstor Parra, se refirió al caso y sus declaraciones ocasionaron un gran repudio. En diálogo con C5N, el jefe comunal quiso minimizar el hecho y apuntó contra los medios: “Los títulos que puso la prensa hacen pensar en una cosa mucho más grave, pero lo que trascendió fue que no fue tanto”.

“Apenas la persona hizo la denuncia empezó a actuar la fiscalía e intentaron que no se conociera nada hasta que estén los resultados finales, pero se escapó la información, el lunes se publicó y nosotros tomamos conocimiento recién ese día”, señaló el intendente. “Los análisis del chico dieron que no fue abusado, los nombres que dio no coinciden con los chicos del establecimiento, porque es nuevo”, completó Parra.