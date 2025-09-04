No falló la estructura en el hotel Dubrovnik: el giro en la causa del derrumbe tras las pericias

El Hotel Dubrovnik, ubicado en la ciudad costera de Villa Gesell, se derrumbó el 29 de octubre de 2024 y murieron nueve personas en la tragedia. Recientemente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) descartó fallas en la estructura original del hotel.

El INTI se encargó de realizar un informe pericial sobre el edificio y su estructura, donde señaló que las causas del derrumbe estarían vinculadas a reformas posteriores que se realizaron en el inmueble.

El documento oficial redactado por el instituto concluyó que la resistencia del hormigón presente en la construcción se corresponde con los valores esperables para la época en la que fue calculado y ejecutado el edificio.

A su vez, los técnicos del instituto tecnológico aseguraron que no existían indicadores de deterioro anormal ni fallas de diseño en la estructura. En este caso, la clave del derrumbe estaría vinculada con remodelaciones y ampliaciones que alteraron las condiciones iniciales de carga.

Por lo mismo, se concluyó que las investigaciones deben centrarse en las ampliaciones y refacciones que se le hicieron al edificio en los últimos años.

Las familias esperan por la justicia

Es fundamental recordar que el derrumbe ocasionado en la ciudad costera se llevo la vida de nueve personas, cuyos familiares aún buscan justicia.

María Rosa Stefanic, Nahuel Stefanic, Dana Desimone, Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman, Mariano Troiano, Federico Ciochini y María Josefa Bonazza; son los nombres de los fallecidos en la brutal tragedia.

Con motivo de los recientes informes brindados por el INTI y asumiendo que el derrumbe fue una consecuencia de las obras de refacción, la querella solicitó que se le tome declaración indagatoria a los imputados: Antonio Juan Manuel Arcos Cortés, el nuevo propietario del hotel; Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla, socios de la firma del hotel bajo el grupo Arcos Cortés; y las arquitectas Martha Ruth Pérez Schneider y María Laura Lagana.

La abogada de los damnificados, Graciela Bravo, aseguró que el objetivo sería delimitar qué nivel de responsabilidad le compete a cada uno de los imputados, sobre lo que indicó: "Se debe tener en cuenta la participación de los profesionales que intervinieron en las obras de reparación y mantenimiento del edificio". Y agregó "Lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos, se determinen con precisión las responsabilidades y que los responsables den las debidas explicaciones ante la Justicia"

Por el momento, las familias esperan que se tomen las medidas judiciales correspondientes y algunos han optado por movilizarse de forma social, pidiendo justicia.