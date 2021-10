Villa 31: denuncian que familias desalojadas "están en la calle" y "algunas en paradores"

Mujeres que vivían en el asentamiento aseguraron que fueron "violentadas'' y "acorraladas como delincuentes" durante el desalojo que realizó el Gobierno porteño.

El movimiento Somos Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires denunció que las familias del asentamiento "La fuerza de las mujeres", la toma de tierras en el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31) de Retiro que fue desalojado ayer por el gobierno porteño, "están en la calle y algunas en paradores", por lo que pidieron "una respuesta habitacional para ellas".

"Las vecinas que tomaron el predio fueron notificadas el mismo día sobre el desalojo", cuestionó en declaraciones a Télam la representante de Somos Barrios de Pie de CABA, Mónica Córdoba. En ese sentido, señaló que "son 100 familias, con 250 niños" y sostuvo que "algunas están en la calle y otras en paradores". Y expresó: "Las vecinas denunciaron la falta de políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires".

Asimismo, manifestó que "no hubo respuesta del Gobierno de la Ciudad" y contó que "se armó una mesa diálogo a partir del desalojo y el Gobierno de la Ciudad no respondió, no dio otra respuesta alternativa al desalojo".

A poco menos de 48 horas de haber sido desalojadas, una nutrida concurrencia acompañó el reclamo de las casi 100 familias que padecieron el brutal accionar judicial y policial en las precarias viviendas que habitaban en el asentamiento "La fuerza de las mujeres". Entre las presencias y adhesiones se destacaron Somos barrios de Pie Capital, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Coordinadora de Trabajadores Desocupados CTD Aníbal Verón; la Mesa de urbanización rotativa y participativa de la Villa 31 y comité de crisis del mencionado barrio.

Foto: Marcos Sierras.

Destacadas figuras del arco político se hicieron presentes en las inmediaciones del sitio conocido como "La Containera" donde este último miércoles, las topadoras del Gobierno de la Ciudad, personal policial y judicial de la fiscalía 11 a cargo de Valeria Messaglia arrasaron con las precarias viviendas en las que habitaban mujeres jefas de hogar y sus pequeños hijos.

"Vamos a repudiar el accionar de la Justicia y del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y delinear a partir de hoy las acciones a seguir tras el violento desalojo de ayer ordenado contra más de 100 familias, integradas especialmente por mujeres y niños", remarcó esta mañana otro referente de Somos Barrios de Pie, Walter Córdoba, en declaraciones a Télam.

Foto: Marcos Sierras.

Lorena, una de las mujeres que participaba de la toma denunció que las fuerzas policiales y judiciales "vinieron, rompieron todo y no dieron explicaciones" y agregó que se acercaron al predio "con otra dirección y no se respetaron los derechos de los niños ni de las mujeres".

Omar Gauna, vecino del barrio quien fue detenido y liberado en horas de la tarde de hoy, al intentar mediar durante el violento desalojo aseguró que quienes fueron a derribar las viviendas "vinieron así nomás a desalojar y a sembrar el pánico entre los niños presentes y a traumarlos".

Por último, Rocío, otra de las mujeres que permanecía en el predio junto a sus hijos desde el 30 de junio pasado afirmó que "esta lucha no se terminó, esto es lo que hacen. Es violencia, es destruir. Estuvieron seis años esperando a que vengan cien familias a vivir acá para acordarse de que el lugar tenía un propósito", señaló acerca de la versión oficial de la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta que asegura que esos terrenos van a construir una escuela para nivel inicial y primario.

"Acorraladas como delincuentes"

Mujeres que vivían en un asentamiento en el Barrio 31 Carlos Mugica, de Retiro, aseguraron que fueron "violentadas'' y "acorraladas como delincuentes" durante el desalojo que realizó el Gobierno porteño.

"Hubo un desalojo muy violento, que no cumplió ningún protocolo. Nos acorralaron como si fuéramos delincuentes y la policía cerró el barrio para sacar a 100 mujeres indefensas y 170 niños de sus casas", relató Alicia Espinoza, quien vivía en el asentamiento.

En declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos, Espinoza afirmó que en el operativo -llevado adelante por funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11, con intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad- "violentaron" a las ocupantes -en su mayoría mujeres con sus hijos- y "nadie hizo nada". "Llamaron y dijeron vayan sacando sus cosas que arrancamos. Le dije que los chicos estaban durmiendo y no les importó nada, sacaron todo. Mis hijos no querían salir, es su casa, su barrio", agregó.

Con información de Télam.