Un veterinario explica qué sienten los perros cuando quedan solos

Los perros pueden reaccionar de distintas maneras cuando sus dueños salen de casa. Mientras algunos aprovechan el momento para descansar, otros manifiestan nerviosismo, ladridos, destrucción de objetos o intentos de escapar. El médico veterinario Manuel Manzano explicó cuáles son las señales que pueden advertir ansiedad por separación y qué medidas ayudan a enfrentarla.

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Cómo saber si un perro sufre ansiedad por separación

La reacción del animal puede comenzar incluso antes de que su dueño cierre la puerta. Los perros reconocen determinadas acciones cotidianas, como ponerse un abrigo o agarrar las llaves, y pueden asociarlas con una próxima ausencia.

Entre las señales que deben observarse aparecen la hiperactividad, los ladridos, la destrucción de objetos y los intentos de escapar. No todos los perros responden de la misma forma, pero cuando estas conductas se presentan con frecuencia o intensidad, pueden estar relacionadas con ansiedad por separación.

Por eso, observar el comportamiento cotidiano resulta importante. Una conducta puntual no necesariamente significa que exista un problema, pero las manifestaciones repetidas durante las ausencias pueden justificar una consulta con un profesional veterinario.

¿Qué son las “falsas partidas” y para qué sirven?

Una de las estrategias mencionadas por Manzano son las llamadas “falsas partidas”. La propuesta consiste en simular salidas breves para que el perro pueda acostumbrarse progresivamente a los momentos en los que su dueño no está en casa.

La duración de esas ausencias puede incrementarse de manera gradual. El objetivo es trabajar sobre la reacción del animal frente a la separación y evitar que cada salida se convierta en una situación especialmente estresante.

La estimulación también puede formar parte de este abordaje. Juguetes interactivos y actividades que despierten el interés del perro pueden ayudar a mantenerlo ocupado durante el tiempo que permanece solo.

Las llaves o el abrigo pueden anticiparles que sus dueños salen.

Ejercicio y estimulación para ayudar al animal

La actividad física y la estimulación mental son otras herramientas que pueden incorporarse para mejorar el bienestar del perro. El especialista señaló que cansar al animal puede favorecer que durante la ausencia dedique ese tiempo al descanso.

Sin embargo, cada perro puede necesitar un abordaje diferente. Por eso, las estrategias no deberían aplicarse de manera idéntica en todos los casos, especialmente cuando las conductas problemáticas son frecuentes, intensas o afectan la rutina del animal.

Si las medidas de comportamiento y estimulación no resultan suficientes, un veterinario puede evaluar otras alternativas. Entre ellas puede contemplarse la medicación, siempre bajo supervisión profesional y de acuerdo con las necesidades particulares del perro.

Cómo evitar accidentes cuando el perro queda solo

Además de atender la ansiedad, es importante preparar el hogar para reducir posibles riesgos. Un animal que atraviesa una crisis puede intentar escapar y acceder a lugares que normalmente no representan un problema, como ventanas o balcones.

Por este motivo, antes de salir de casa conviene cerrar los accesos que puedan ponerlo en peligro. Los cerramientos de seguridad también pueden ser una alternativa para evitar caídas, especialmente en perros que tienen conductas de escape.

La prevención forma parte del cuidado integral. Si el animal presenta comportamientos preocupantes cada vez que queda solo, una consulta veterinaria permite evaluar la situación y determinar cuál es el tratamiento más adecuado.