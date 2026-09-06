"No es casualidad": un especialista reveló que significa que tu perro se estire al verte

Al llegar a casa, los perros pueden recibirte y estirarse. Si bien parece un gesto simple y de despereza, los especialistas remarcan que es una señal cargada de emoción que dice mucho sobre tu mascota. Cuál es la forma correcta de responderle.

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Qué significa realmente el estiramiento de los perros

El adiestrador Manuel, creador de contenido del canal de YouTube Adiestramiento Canine-Service, reveló en uno de sus videos que el estiramiento que hacen los perros al recibir a sus dueños "tiene un mensaje emocional potentísimo que casi todo el mundo interpreta mal”: significa que tu perro te extrañó.

Según explica Manuel, ese movimiento tan característico —patas delanteras extendidas hacia adelante, cola en alto y la zona trasera levantada, en una postura similar a una figura de yoga— no responde únicamente a una necesidad física. Si bien la mayoría de los dueños lo asocian a la típica desperezada después de una siesta o previa a una actividad física, tiene incluso un nombre técnico, "play bow" o reverencia de juego, al que también se le dice "estiramiento de bienvenida".

Los perros suelen estirarse en señal de haber extrañado a sus dueños

“Es algo que muchas veces hace el perro cuando llegas a casa. No es casualidad. No se está desperezando ni estirando antes de hacer deporte. Está diciendo ‘te extrañé, humano’”, aseguró el especialista.

Y advirtió: “Aunque parezca tonto, si lo ignoras, sienten que su momento estrella del día pasó desapercibido". "Así que dedicá unos segundos de cariño que él interpretará como ‘yo también te extrañé’”, recomendó.

Qué hacer frente al gesto, según el especialista

El adiestrador recomendó acariciar a tu mascota o hacerle algún gesto que el animal interprete como demostración de cariño, ya que es clave para que sienta que su amor es correspondido.

Para el especialista, este tipo de señales corporales confirman que los perros cuentan con formas propias y sofisticadas de comunicarse con las personas que los rodean, muy alejadas de la idea de que se trata de "simples" animales de compañía.