Adrián Conde, veterinario español, lanzó una fuerte crítica hacia la cría de perros con características físicas cada vez más exageradas, como sucede con el Bulldog Francés. Según el especialista, esta práctica genera animales que nacen con problemas de salud severos que afectan su calidad de vida.

El veterinario cuestionó: “¿Cuándo vamos a dejar de criar animales que nacen ya condenados a tener problemas?”. En su opinión, la apariencia 'tierna' o 'adorable' de estos perros esconde dificultades importantes, como trastornos respiratorios y anatómicos que los acompañan toda su vida.

Conde explicó que detrás de esa imagen simpática se encuentran perros que muchas veces “no pueden respirar bien”, y sufren riesgos como problemas oculares, golpes de calor y una peor calidad de vida desde el nacimiento. Estas condiciones son el resultado directo de una selección genética orientada exclusivamente a rasgos estéticos.

El veterinario enfatizó que la responsabilidad recae en los humanos, ya que “el perro no tiene la culpa. La culpa es nuestra por seguir romantizando malformaciones porque nos parecen graciosas o tiernas”. Por eso, alertó sobre la necesidad de reflexionar antes de fomentar estas prácticas de cría.

Uno de los problemas más graves que enfrentan los perros de hocico extremadamente corto es la dificultad para respirar con normalidad, lo que hace que actividades simples requieran un esfuerzo extra. Además, tienen una menor tolerancia al calor, un inconveniente serio porque dependen del jadeo para regular su temperatura corporal.

Conde criticó también la actitud de la sociedad, señalando que “cuanto más extremos los hacemos, parece que más aplaude internet y más aplaude parte de la sociedad”, lo que incentiva la reproducción de estos rasgos perjudiciales.

En un mensaje que acompañó un video, el veterinario aclaró que su crítica no está dirigida a los animales ni a sus dueños, sino a la normalización de características que perjudican su bienestar. “Cuando un animal nace con más dificultad para respirar, peor tolerancia al calor, alteraciones anatómicas o mayor riesgo de enfermedades, eso no debería parecernos adorable. Debería hacernos reflexionar”, escribió.

Dependen del jadeo para regular su temperatura y toleran mal el calor.

Finalmente, Conde resumió su postura con una frase contundente: “Si para vivir tranquilo prácticamente no te podés mover porque te ahogás, normalizar esto no es amor por los animales”. Su llamado a la conciencia apunta a que se priorice la salud y el bienestar de las mascotas por encima de su apariencia física.

Consejos para elegir un perro priorizando su salud por encima de la estética

Si estás pensando en adoptar o comprar un perro, tené en cuenta estos tips:

Investigá sobre la raza antes de elegirla. Informate sobre los problemas de salud comunes asociados a cada raza. Algunas, como el Bulldog Francés, tienen predisposición a trastornos respiratorios, oculares y de piel.

Priorizá la salud por encima de la estética. Los rasgos "tiernos" como el hocico muy corto o las patas muy cortas pueden ocultar problemas graves. Elegí perros con características anatómicas que les permitan respirar, moverse y vivir sin sufrimiento.

Adoptá, no compres. Los refugios están llenos de perros de todas las razas y mestizos que necesitan un hogar. Los mestizos suelen tener menos problemas de salud hereditarios.

Buscá criadores responsables. Si optás por comprar, asegurate de que el criador realice pruebas de salud a los padres y no reproduzca ejemplares con rasgos extremos. Un criador ético prioriza el bienestar de los animales.

No fomentes la demanda de rasgos extremos. Cada vez que alguien paga por un perro con características exageradas, incentiva a los criadores a seguir produciéndolos. Elegí con conciencia.