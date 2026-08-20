El consejo de un veterinario: por qué el gato es la mascota ideal para quienes llevan vidas más ocupadas

Adoptar una mascota es una gran decisión y hay que tener en cuenta muchísimos factores antes de hacerlo, y que al cambiar las dinámicas laborales y de los hogares. Sin embargo, los especialistas señalan que los gatos son el compañero ideal de quienes tienen horarios más flexibles y viviendas más pequeñas.

Por qué adoptar gatos: la mascota cada vez más elegida por los argentinos

Con el cambio en las formas de convivencia, se modificaron las formas de vincularse con los animales. Ahora, las casas suelen ser de personas que viven solas, de parejas sin hijos o viviendas más pequeñas y, dentro de ese contexto, los felinos son la opción perfecta para quienes buscan compartir su vida con un animal.

El veterinario Nicolás Fiasche, responsable del Área Técnica y Desarrollo de Agroindustrias Baires, la elección de los gatos está vinculada con los cambios que atravesaron las formas de convivencia y las rutinas cotidianas. La tendencia quedó reflejada en los datos del Registro Nacional de Perros y Gatos Old Prince ya reúne 21.736 animales registrados, de los cuales 5.629 son gatos.

"Cada vez más personas eligen compartir su vida con gatos porque encuentran en ellos compañeros que se adaptan muy bien a las dinámicas actuales de los hogares. Son animales independientes, pero también afectuosos y capaces de construir vínculos muy profundos con sus familias", explicó el especialista.

Si bien los gatos son más independientes que los perros, requieren cuidados y espacios claves para su bienestar

Qué cuidados necesitan los gatos: qué saber antes de adoptar

Los gatos suelen ser la primera opción de las familias que cuentan con espacios más reducidos o en familias que tienen jornadas flexibles y horarios más extensos. Sin embargo, el veterinario remarcó que "siempre requieren compromiso, controles veterinarios y una tenencia responsable".

Los gatos pueden adaptarse a la vida en interiores, siempre que el ambiente esté preparado para cubrir sus necesidades. Necesitan espacios de descanso, lugares elevados, zonas de refugio, elementos para rascar, oportunidades de juego y estímulos que les permitan desarrollar sus comportamientos naturales para tener un verdadero bienestar.

Si bien los felinos suelen ser percibidos como compañeros que se adaptan bien a rutinas más flexibles y a una mayor autonomía dentro del hogar, el profesional advirtió que eso no significa que requiera menos cuidados, sino que sus necesidades cotidianas son diferentes a las de un perro.