La clave para ganarte el amor de un gato, según un veterinario

Conquistar el cariño de un gato puede requerir una estrategia diferente a la que muchas personas imaginan. El veterinario Manuel Manzano sostiene que una de las claves para generar confianza consiste en no forzar el acercamiento. Según explicó, respetar los tiempos del animal puede ayudar a construir un vínculo más cercano.

La recomendación puede resultar llamativa para quienes intentan llamar, acariciar o perseguir a su gato cuando busca distancia. Sin embargo, Manzano plantea exactamente lo contrario: “Para ganarte el amor de un gato hay que aprender a ignorarlo”. También aconseja evitar las persecuciones y las miradas fijas.

Por qué conviene ignorar a un gato

Cuando un gato quiere acercarse, darle espacio puede favorecer que sea él quien tome la iniciativa. El veterinario explica es cuestión respetar el comportamiento del animal y permitir que la confianza aparezca progresivamente, sin obligarlo a interactuar.

El contacto visual también tiene un papel importante. Manzano recomienda realizar una breve mirada y después un parpadeo lento, conocido como el “beso de gato”. Según el especialista, este gesto funciona como una señal de aprecio y pertenencia para el felino.

La explicación del veterinario apunta a que ese parpadeo transmite un mensaje de confianza. Manzano señala que “lo identifican como un gesto de que tú les estás queriendo decir: ‘Oye, soy de tu clan, para mí eres importante, te aprecio’”. De esta manera, la mirada puede transformarse en una forma de comunicación.

Dónde acariciar a un gato para generar confianza

El contacto físico también requiere cierta atención. Manzano aconseja concentrar las caricias en las zonas donde los gatos tienen glándulas de feromonas: las mejillas, la barbilla y el área ubicada detrás de las orejas.

El contacto físico debe concentrarse en zonas específicas del animal.

La idea es que ese contacto ayude al animal a incorporar a la persona dentro de su entorno. En lugar de intentar acariciarlo en cualquier momento o lugar, la recomendación consiste en respetar sus señales y elegir aquellas zonas en las que se siente más cómodo.

El juego también ayuda a fortalecer el vínculo

Además del contacto y las señales visuales, el juego ocupa un lugar importante. El veterinario recomienda dedicar cuatro horas semanales a esta actividad, distribuidas en sesiones de aproximadamente media hora.

Los juegos que imitan una situación de caza son especialmente recomendados. Entre las alternativas mencionadas aparecen las cañas con plumerito, los cordones y los tubos de cartón, elementos que permiten recrear movimientos similares a los que el gato realizaría al perseguir una presa.

Los juegos que simulan una caza fortalecen el vínculo con gatos.

Cuánto tarda un gato en adaptarse

Para los cambios de ambiente, Manzano plantea la regla 3-3-3. Según esta pauta, un gato puede necesitar tres días para reconocer un espacio, tres semanas para incorporar una rutina y tres meses para sentirse completamente en casa.

La paciencia es fundamental durante ese proceso. El vínculo no se construye de un día para otro, sino mediante pequeñas interacciones en las que el animal pueda sentirse seguro y mantener el control sobre sus propios tiempos.