Los veterinarios coinciden: “El mejor juguete para un gato es una caja de cartón: reduce el estrés y le da seguridad”

Encontrar el juguete perfecto para un gato no siempre requiere una inversión económica elevada. Carlos Gutiérrez, veterinario especializado, reveló que uno de los objetos más beneficiosos para los felinos es una simple caja de cartón. Este elemento común no solo funciona como un refugio para el animal, sino que también estimula su juego y ayuda a reducir el estrés.

El profesional destacó que los gatos suelen mostrar un mayor interés por objetos cotidianos que por juguetes caros, por lo que recomendó reutilizar materiales que ya estén en casa. De esta manera, se puede enriquecer el ambiente de la mascota de forma económica, ecológica y segura.

Una caja de cartón satisface diversas conductas naturales de los gatos simultáneamente. Les brinda un lugar para esconderse, observar su entorno desde un punto protegido, descansar y jugar como si estuvieran acechando a una presa. “Una caja de cartón les da seguridad y reduce el estrés”, aseguró el veterinario Carlos Gutiérrez.

Además, el cartón posee la capacidad de conservar olores y aislar del frío. También puede transformarse fácilmente en túneles o madrigueras si se hacen algunos orificios, siempre cuidando de eliminar grapas u otros elementos que puedan ser peligrosos para el animal.

Las cajas de cartón brindan seguridad y reducen el estrés en gatos.

Más allá de las cajas, Gutiérrez sugirió otros objetos caseros que ayudan a estimular el instinto cazador de los felinos. Sin embargo, advirtió que la seguridad debe ser lo primero: nunca es recomendable ofrecer juguetes demasiado pequeños que puedan ser ingeridos y causar obstrucciones intestinales.

También recomendó evitar hilos, cordones o cuerdas muy finas, ya que pueden romperse y ser tragados accidentalmente. Antes de darle cualquier objeto a un gato, es fundamental verificar que no contenga grapas, piezas metálicas ni bordes filosos que puedan lastimarlo.

Para el veterinario, el verdadero enriquecimiento ambiental no depende del costo del juguete, sino de brindar al gato espacios donde pueda explorar, esconderse y manifestar sus conductas naturales. Así, una simple caja de cartón puede convertirse en el mejor aliado para el bienestar de tu mascota.

El cartón conserva olores y aísla del frío para el felino.

Consejos para usar cajas de cartón de forma segura

Si querés darle una caja a tu gato, tené en cuenta estos tips: