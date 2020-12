Fabiana Geliberti, médica del hospital Argerich, quien fue una de las primeras miembros del personal de salud en recibir la vacuna contra el COVID aseguró: "Es una gran alegría haberme vacunado, es empezar a ver un cambio en esto que nos ensombreció la vida".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), aseveró: "Yo tenía miedo que nos pase como en Italia, de tener que decidir a qué paciente tratar y a cual no. Y no pasó". "Nunca habíamos pasado por una pandemia, pero nunca nos faltaron los equipos. Le podemos hacer muchas críticas al Gobierno de la Ciudad por nuestros sueldos, pero equipo de protección nunca nos faltó".

En ese sentido, la médica afirmó: "Me asusta el mensaje de los que dicen que no confían en la vacuna de Sputnik. El instituto Gamaleya es el único que logró una vacuna efectiva contra el ébola. Ayer el presidente de Médicos Municipales dijo que la comunidad médica desconfía de la vacuna rusa. Eso es muy peligroso".

Además, indicó: "Ayer hicieron una operación mediática contra la vacuna. Hay mucha mala leche. Elegí vacunarme para que la gente entienda que es seguro. No tengo ninguna duda de la vacuna. Me da mucha bronca las mentiras de los medios sobre la vacuna".

Asimismo, subrayó que "es muy triste que usen el poder de los medios contra la vacuna. Hay que comunicar que esto es seguro. Gamaleya tiene la biblioteca de virus más importante del mundo y eso permitió que la vacuna salga rápido".

"Me deja atónita que desmerezcan el trabajo de tantos médicos, enfermeros y personal de limpieza. Después de la guardia me saco el equipo y tengo toda la cara marcada. Tenía miedo de contagiar a mi mamá y a mi compañero. Por suerte no me contagié nunca".

Por último, Geliberti afirmó: "Nunca había sido tan estresante venir al hospital. He visto morir al mozo del hospital, al chico de la otra cuadra que nos traía el café, a profesionales de la salud. Estamos en lucha. Hicimos 3 paros ya y seguimos sin respuesta del gobierno de la ciudad. El presupuesto de Salud de la ciudad sigue bajando. Es muy importante que nos vacunen pero también que nos reconozcan por nuestro trabajo"