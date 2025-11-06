Ni Rio de Janeiro ni Buzios, el destino soñado de Brasil para disfrutar de playas únicas y tranquilas este verano 2026

Buzios o Río de Janeiro son de los destinos más elegidos por los turistas argentinos. Sin embargo, Brasil cuenta con otro lugar con playas increíbles para vacacionar en este verano 2026: Fortaleza. Se trata de una ciudad que ofrece paisajes increíbles, una gran oferta gastronómica y muchísimas actividades culturales.
Fortaleza: el destino poco conocido de Brasil que cuenta con playas increíbles
Fortaleza es la capital de Ceará, un estado ubicado en el noreste de Brasil. Cuenta con más de 30 kilómetros de playas, además de museos, teatros, gastronomía y una vida nocturna vibrante. Es uno de los destinos brasileños poco conocidos que se vuelven una gran opción para disfrutar de playas tranquilas o noches divertidas, ya sea en familia, con amigos o en pareja.
Sus playas son diferentes entre sí y hay opciones para todos los gustos, desde balnearios ubicados en zonas más concurridas y rodeadas de bares junto al mar, hasta otras en lugares desiertos a los que solo se puede acceder por senderos en medio del campo o en barco. Además, cuentan con opciones para quienes practican deportes acuáticos, como windsurf, surf, kitesurf, buceo, entre otros.
Qué hacer en Fortaleza: las playas más destacadas
La ciudad Fortaleza es famosa por sus playas, que cuentan con palmeras, dunas y lagunas, entre las más destacadas se encuentran:
- La playa Iracema: se trata de un balneario marcado por la cultura y sus impresionantes vistas que lo convierten en un lugar ideal para descansar. Se puede caminar por el paseo marítimo hasta Ponte dos ingleses. Cerca se encuentra el centro cultural Dragão do Mar, uno de los más importantes del estado, que cuenta con cines, un planetario y el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. La noche en la zona es vibrante, el lugar es muy animado, con bares, discotecas y música en vivo.
En las playas de Fortaleza también se pueden realizar diferentes deportes acuáticos como windsurf, surf, kitesurf o buceo
- Praia do Futuro: es una de las más populares y cuenta con atracciones musicales y la posibilidad de probar comidas típicas brasileñas. Es más frecuentado durante el día, pero los jueves por la noche tiene lugar la Quinta do Caranguejo, cuando varios puestos abren sus puertas con música, bebidas frías y platos con cangrejos.
- Porto das Dunas, en Aquiraz, cuenta con arena blanca, imponentes dunas y un parque acuático impresionante. Es perfecto para quienes buscan descansar y a la vez tener días de diversión.