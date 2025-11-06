Ni Rio de Janeiro ni Buzios, el destino soñado de Brasil para disfrutar de playas únicas y tranquilas este verano 2026

Ni Río de Janeiro ni Buzios, el destino soñado de Brasil para disfrutar de playas únicas y tranquilas este verano 2026

Buzios o Río de Janeiro son de los destinos más elegidos por los turistas argentinos. Sin embargo, Brasil cuenta con otro lugar con playas increíbles para vacacionar en este verano 2026: Fortaleza. Se trata de una ciudad que ofrece paisajes increíbles, una gran oferta gastronómica y muchísimas actividades culturales.

Fortaleza: el destino poco conocido de Brasil que cuenta con playas increíbles

Fortaleza es la capital de Ceará, un estado ubicado en el noreste de Brasil. Cuenta con más de 30 kilómetros de playas, además de museos, teatros, gastronomía y una vida nocturna vibrante. Es uno de los destinos brasileños poco conocidos que se vuelven una gran opción para disfrutar de playas tranquilas o noches divertidas, ya sea en familia, con amigos o en pareja.

Fortaleza cuenta con más de 30 km de playa para descansar y divertirse

Sus playas son diferentes entre sí y hay opciones para todos los gustos, desde balnearios ubicados en zonas más concurridas y rodeadas de bares junto al mar, hasta otras en lugares desiertos a los que solo se puede acceder por senderos en medio del campo o en barco. Además, cuentan con opciones para quienes practican deportes acuáticos, como windsurf, surf, kitesurf, buceo, entre otros.

Qué hacer en Fortaleza: las playas más destacadas

La ciudad Fortaleza es famosa por sus playas, que cuentan con palmeras, dunas y lagunas, entre las más destacadas se encuentran: