Un Caribe a tan sólo 5 horas de Argentina: cómo llegar y cuánto cuesta

Argentina posee una de las variedades de ecosistemas más grandes del mundo, diversidad que se debe a su gran extensión territorial y a la ubicación geográfica. Así, en nuestro país se puede disfrutar de paisajes como la Puna, la Selva de Yungas, sierras, montañas, bosques andinos y hasta playas en las zona costera.

Sin embargo, hay que decir también que las playas argentinas no son las más cálidas. Eso le da un componente original, pero aquellos turistas que prefieren el calor, no estarán del todo conforme. La buena noticia es que para disfrutar de playas similares al Caribe no es necesario viajar infinitas horas en avión porque nuestro país vecino, Brasil, concentra una serie de balnearios con aguas cristalinas y arena blanca y a distancias relativamente cercanas.

Cuáles son las playas brasileñas similares a las del Caribe que están a solo cinco horas de Argentina

Las playas del nordeste de Brasil no tienen nada que envidiarle a las playas del Caribe que se encuentran en México, Colombia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. De hecho, año a año, estos balnearios reciben cada vez más afluencia de turistas argentinos. En lo que va del 2025 hubo un 51,4% más de visitas que en 2024 con un total de 16.300 vuelos entre ambos países.

Fortaleza

Esta ciudad se encuentra en el estado de Caerá y, desde Buenos Aires, se puede acceder en vuelos mínimos de cinco horas - tanto vuelos directos como con escalas- en aerolíneas como LATAM y Gol. Una de las playas más conocidas de Fortaleza es Praia do Futuro, donde además de deleitarse con el mar, los visitantes pueden realizar actividades deportivas como paseos en buggy y kitesurfing. Los precios de los vuelos varían pero se pueden encontrar a $570.000.

Salvador de Bahía

Es un lugar que mezcla playa con una arquitectura colonial única. En las calles de Salvador se puede encontrar arte, música y mucha historia. Las playas más famosas son Praia do Farol da Barra y Praia do Porto da Barra. Con Gol hay vuelos de cuatro horas y media con una escala a un precio de $500.000.

Recife

Se encuentra en Pernambuco y, además de las playas, la ciudad de Recife destaca por un centro histórico con construcciones que datan del siglo XVI. Boa Viagem, Porto do Galinghas y Muro Alto son las playas más buscadas por los turistas. Desde Buenos Aires, hay vuelos directos de cinco horas y media con la aerolínea Jet Smart a un valor de $480.000. También hay vuelos de Gol más largos -de ocho horas- con una escala.

Natal

Esta ciudad está ubicada en el estado de Río Grande del Norte y es reconocida por sus extensas dunas. La mejor época para visitar Natal es de septiembre a febrero porque el clima es cálido y hay mejores ofertas de hospedaje. Jet Smart ofrece vuelos directos de cinco horas y media a un precio de $495.000.

Porto Seguro

Gran ciudad para disfrutar tanto de la playa como de la vida nocturna. Porto Seguro posee una gran oferta de bares, restaurantes y discotecas para bailar música tradicional brasileña. La aerolínea Gol brinda vuelos directos saliendo desde Buenos Aires y llegando a Porto Seguro en tan solo tres horas y media y a un valor de $406.000 aproximadamente.