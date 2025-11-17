En las últimas semanas, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Universidad Católica Argentina (UCA) recibieron preocupantes amenazas de "masacre" por parte de un grupo neonazi denominado 764.

Si bien el autor se identificó como militante de esa agrupación, luego de la investigación que realizó la Policía Federal en conjunto con divisiones antiterroristas locales y el FBI, "se pudo saber que, hasta el momento, no hay pruebas de la existencia de ese grupo en la Argentina", según informó Infobae.

El 764 surgió en 2020 en Estados Unidos y fue creado por un joven de 15 años llamado Bradley Cadenhead en el estado de Texas. A pesar de que Cadenhead está condenado a 80 años de prisión por tenencia de material de abuso infantil, el grupo continúa operando y habría recibido ese nombre haciendo referencia al código postal de la ciudad Stephenville, en Texas, donde él vivía.

En concreto, se trata de un grupo satánico de extrema derecha que está integrado por atacantes cibernéticos o hackers que actúan en plataformas como Discord, Telegram y Roblox.

Asimismo, estos individuos vanaglorian episodios como la masacre de Columbine, ocurrida en abril de 1999 en esa escuela de Colorado, en la que dos estudiantes del último año del secundario llevaron a cabo un brutal ataque con armas de fuego matando a 12 alumnos y a un profesor.

Su modus operandi

Según investigaciones del FBI y de la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido (NCA) y los testimonios de familiares de adolescentes que fueron captados por la "secta neonazi", el modus operandi es de una crueldad suprema.

El grupo se dedica a encontrar jóvenes en la web y manipularlos para que se hagan daño a sí mismos e incluso para que intenten quitarse la vida. Todo esto, además, filmado en vivo para que otras personas observen.

De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este grupo satánico "busca insensibilizar a los jóvenes y socavar las normas sociales al respecto".

Esta red no solo funciona en Estados Unidos, también lo está haciendo en Reino Unido. Una mujer relató el calvario que vivió cuando su hija fue captada por el grupo 764. "Le insistía: 'Bloquealos', pero yo no podía ver el nivel de influencia en el que estaba ni el miedo que tenía", explicó en un reportaje con la BBC.

En este país, cuatro adolescentes fueron detenidos por participar de esta secta. Uno de ellos, Cameron Finnigan, un neonazi de 18 años, fue condenado a seis años de prisión.

El FBI ha expresado una profunda preocupación por el accionar de este grupo. "Es una de las cosas más inquietantes que estamos viendo", expresó David Scott, subdirector del FBI.

El ataque en Argentina

En el operativo de investigación de los mensajes que llegaron a la UNTREF y a la UCA trabajan efectivos de Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia (UFECI), divisiones de antiterrorismo de la Policía Bonaerense y de la Ciudad, el FBI e Interpol.

Los agentes creen que, si bien, no hay rastro de que el grupo 764 exista en nuestro país, puede que un conjunto de individuos locales quieran "sumar puntos para integrarla" realizando este tipo de amenazas.

Ambas casas de estudio recibieron las amedrentaciones por correo electrónico. En el caso de la UNTREF, el mensaje, firmado por asmodeus764, decía: "Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF. Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764".

La Justicia sigue de cerca la investigación de las dos amenazas recibidas por las instituciones educativas, aunque todavía las causas no han sido unificadas.