Tuvo miles de cabezas de ganado y campos gigantes: el histórico predio cordobés que se convirtió en Parque Nacional

La Pampa de Achala experimentó un cambio radical en el uso de sus tierras a lo largo de las últimas décadas. En una geografía caracterizada históricamente por el pastoreo intensivo, la finca La Trinidad pasó de ser un establecimiento agropecuario de gran escala a formar parte central de un predio destinado a la preservación ecológica en la provincia de Córdoba.

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Durante la década de 1970, esta estancia registró uno de sus picos de producción más altos al contabilizar una majada de 12.000 ovinos y un rodeo de 4.000 bovinos. Por aquel entonces, la región albergaba diversos campos de entre 20.000 y 30.000 hectáreas, continuando una tradición pecuaria que ya en los años 30 registraba establecimientos con hasta 10.000 ovejas, según detalla el Plan de Gestión oficial de la reserva.

La transición hacia un espacio de conservación

Con el transcurso de las décadas, las grandes propiedades del sector sufrieron subdivisiones parcelarias y la explotación pecuaria perdió el volumen de antaño. En 1996, con el objetivo de resguardar el ecosistema de las Sierras Grandes y sus cañadones, el Estado estableció la creación del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Hoy en día, el parque resguarda 35.396 hectáreas de ambientes naturales. Pese al cambio de paradigma ambiental, dentro del territorio protegido aún se aprecian vestigios del pasado ganadero, entre los que se destacan las ruinas del antiguo «Baño de las Ovejas» que utilizaba el personal de La Trinidad.

Refugio de fauna autóctona y reintroducción de especies

El área protegida constituye un punto clave para la biodiversidad de la provincia, albergando ejemplares de lagarto de Achala, zorro colorado, águila mora, guanaco y cóndor andino.

Santuario de cóndores: Las quebradas del parque funcionan como zona de descanso, nidificación y adiestramiento de vuelo para el cóndor andino, registrándose concentraciones de hasta un centenar de individuos en determinados sectores.

Recuperación del guanaco: A partir de 2007 se implementaron programas específicos para reinsertar al guanaco en la Pampa de Achala, especie que había sido desplazada de su hábitat natural a raíz de la expansión ganadera del siglo pasado.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito está en de Córdoba y conserva más de 35 mil hectáreas de la ecorregión Chaco Seco.

Perteneció a un histórico político y fue expropiada: la imponente estancia que hoy protege a más de 200 especies

La Estancia Pinas, ubicada en el oeste de Córdoba, fue uno de los establecimientos rurales más grandes de la provincia durante muchas décadas. Sin embargo, con el paso de los años atravesó una impactante transformación que la llevó a convertirse en un parque nacional.

En el establecimiento, que tiene una superficie mayor a las 105 mil hectáreas, se realizaron actividades ganaderas, explotación forestal y producción agropecuaria. Pero en 2018 fue creado el Parque Nacional Traslasierra, con el objetivo de conservar los ambientes del Chaco Seco.