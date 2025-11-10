Ves selva, niebla y abismo al mismo tiempo: el tren que tiene un paisaje de película

No todo es playa en el turismo de Brasil: hay una experiencia diferente, que combina historia, ingeniería y naturaleza en un mismo recorrido. El Serra Verde Express, también conocido como Trem da Serra do Mar Paranaense, une las ciudades de Curitiba y Morretes a través de un paisaje imponente donde se mezclan la selva, la niebla y los abismos verdes de la Serra do Mar.

Este tren fue inaugurado en 1885 y todavía conserva el encanto de los viajes de otra época. En sus cuatro horas de trayecto, atraviesa más de 110 kilómetros de selva, 41 puentes y 13 túneles construidos a mano. Fue destacado por The Guardian y The Wall Street Journal como uno de los mejores viajes en tren del mundo.

Un recorrido entre montañas, cascadas y selva tropical

El tren parte desde la estación central de Curitiba y avanza entre montañas de la Mata Atlántica, una de las selvas más antiguas y biodiversas del planeta. A lo largo del recorrido, los pasajeros pueden ver cascadas, cañones y acantilados.

Durante el trayecto, los guías señalan puntos emblemáticos y cuentan la historia de la construcción del ferrocarril, considerada una obra maestra de la ingeniería brasileña. Se recomienda realizar el paseo en un día despejado, ya que la niebla o la lluvia pueden limitar la vista de los paisajes.

El viaje dura unas cuatro horas y finaliza en Morretes, un pequeño pueblo colonial con calles empedradas, casas antiguas y un ambiente tranquilo que invita a caminar sin apuro.

Morretes, el pueblo colonial escondido entre la selva y el río

Morretes se encuentra a 70 kilómetros de Curitiba, en el estado de Paraná, cerca de la costa del Atlántico. Es una ciudad pintoresca atravesada por el río Nhundiaquara, ideal para recorrer a pie, disfrutar de un almuerzo junto al agua o probar el barreado, un estofado típico del sur de Brasil hecho en olla de barro y servido con plátano y harina de mandioca.

Además de sus restaurantes, el pueblo ofrece tiendas de artesanías, mercados y espacios naturales para descansar antes del regreso. El nombre "Morretes" proviene de los "morros" que rodean a la ciudad.

Información útil para planificar el viaje

El Serra Verde Express opera diferentes clases de servicio, desde opciones económicas hasta vagones panorámicos VIP con ventanales más amplios. Las salidas parten por la mañana desde Curitiba y es recomendable reservar con anticipación, especialmente en temporada alta. La empresa ofrece la posibilidad de comprar los tickets de tren o realizar excursiones con ida, vuelta y paseos incluidos.

Muchos viajeros optan por volver en bus, ya que algunos paquetes turísticos incluyen el regreso por carretera, lo que permite reducir el tiempo de viaje.

Para más información y venta de pasajes podés consultar el sitio oficial: serraverdeexpress.com.br