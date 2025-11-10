El nuevo servicio marcha un hecho inédito, ya que se trata de la única conexión ferroviaria entre los territorios suizos y la península escandinava.

Uno de los atractivos de Europa es que los turistas pueden recorrer gran parte de los países con usar un solo medio de transporte: el tren. Desde la próxima primavera (a partir de marzo), el sistema ferroviario sumará una nueva conexión: un tren nocturno que unirá directamente Suiza y Escandinavia, lo que atraerá a nuevos visitantes.

Para los pobladores, el nuevo servicio marcha un hecho inédito, ya que se trata de la única conexión ferroviaria entre los territorios suizos y la península escandinava. Pese a que el servicio estará operativo a partir de abril 2026, los boletos para abordarlos ya se encuentran disponibles, según informó Ferrocarriles Federales Suizos (SBB).

De esta manera, el nuevo trayecto se suma a la tendencia creciente por el retorno y la modernización de rutas nocturnas en Europa, lo que simboliza un avance hacia una mayor integración ferroviaria y una alternativa sustentable frente al transporte aéreo en el continente. En paralelo, se analizan nuevas redes de alta velocidad y otras rutas, como la de Barcelona-Milán-Bruselas.

Por ahora, la ruta que parte desde Basilea para arribar a la ciudad sueca de Malmö, vía Copenhague, satisface una demanda histórica que favorece la conectividad entre el centro y norte de Europa.

¿En qué días y horarios funciona el tren de Suiza y Escandinavia?

En lo que respecta a la operatividad, el trayecto se realizará tres veces por semana en cada sentido y funcionará de manera regular desde el 15 de abril de 2026. El tren sale desde Basilea los miércoles, viernes y domingo a las 17:35 y llegará a Malmö a las 9:35. La duración total del viaje es de 16 horas, por lo que hay comodidad y servicios adecuados para los pasajeros de larga distancia.

Por su parte, las salidas desde Suecia hacia Suiza serán los jueves, sábados y lunes, parte desde Malmö antes de las 19 y arriba a las 11:30. Con capacidad para 350 personas, el tren nocturno combina plazas con asientos convencionales y camarotes.

Servicio y pasajes del nuevo tren nocturno

Los pasajes del nuevo tienen varias opciones de precio. El SBB señaló que, aunque los asientos serán competitivos, “recomiendan optar por las camas” para un trayecto de larga duración. También se podrá elegir entre asientos económicos y literas acondicionadas para descansar.

La variedad de asientos busca atender a turistas, trabajadores y estudiantes. Esta propuesta se adapta al incremento de los viajes nocturnos realizados en Europa. Además, un elemento central de la iniciativa es su compromiso con la movilidad sostenible.

A través de comunicados, el gobierno suizo expresó su satisfacción por la expansión internacional de SBB y el rol que los trenes nocturnos juegan en la reducción de las emisiones del transporte de largo recorrido.

¿Cuáles son las paradas del nuevo tren nocturno de Europa?

El trayecto conectará ciudades clave de Europa Central y del Norte. Entre ellas están la de Basilea, Frankfurt (Main) Süd, Hamburgo, Odense y el aeropuerto de Copenhague. Todas son escalas relevantes para viajeros de negocios y turistas. Las paradas permitirán subir y bajar en distintos puntos.