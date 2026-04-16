Lo llaman el mejor destino del mundo en 2027 y queda en Argentina: así podés ver el eclipse solar

Desde hace varios años, los eclipses dejaron de ser solo fenómenos astronómicos para convertirse en verdaderos eventos del turismo. Los viajeros de todo el mundo organizan sus itinerarios para coincidir con estos espectáculos naturales, en busca de experiencias únicas que combinen ciencia, naturaleza y sorpresas.

La próxima gran cita será el 6 de febrero del 2027, cuando un eclipse solar anular, al que se conoce como “anillo de fuego”, podrá observarse en una amplia franja que atraviesa las provincias de Chubut, Río Negro y Buenos Aires.

En ese extenso recorrido, que abarcará a un total de tres provincias, la ciudad de Esquel se posiciona como uno de los puntos privilegiados en el mundo para ver el fenómeno.

Un espectáculo a cielo abierto que no se repetirá hasta el 2048

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol pero al encontrarse en un punto más alejado de su órbita no logra cubrir completamente el disco solar, generando un brillante anillo de luz.

Esta vez el eclipse comenzará en el océano Pacífico Sur y finalizará en la costa occidental de África, al sur de Nigeria, con Argentina ubicada prácticamente en el centro de la trayectoria, según la revista del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires.

La franja de anularidad abarcará gran parte de la costa atlántica bonaerense y algunas zonas de Río Negro y Chubut. Entre los destinos destacados están San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó y Bahía Blanca. También Las Grutas, El Bolsón, Lago Puelo, Esquel y Trevelin.

En la zona central, el fenómeno durará casi ocho minutos, mientras que en regiones cercanas a la cordillera comenzará alrededor de las 10:22, alcanzará su punto máximo entre las 11:51 y las 11:59, y finalizará hacia las 13:34.

Esquel, epicentro del astroturismo

En este contexto, Esquel ya se prepara para recibir a miles de visitantes. Desde la Secretaría de Turismo local anunciaron la ampliación de la capacidad de alojamiento y la creación de campamentos astronómicos equipados con servicios, además de propuestas de astroturismo y guías especializados. También habrá iniciativas especiales como una salida del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, uno de los últimos trenes a vapor del mundo, que ofrecerá un recorrido único durante el evento.

Especialistas destacan que la región de Esquel y Trevelin será uno de los mejores lugares del planeta para observar el eclipse, ya que la franja central pasará directamente por esa zona. Además, la baja contaminación lumínica, la pureza del cielo y el entorno natural potenciarán la experiencia.

Entre los puntos recomendados para la observación en Esquel se encuentran: la estación Nahuelpan, la laguna La Zeta, la ruta 259 y el Área Natural Protegida Piedra Parada.