El nuevo super puente de la ruta 40 que conecta dos provincias clave

En un país de tanta extensión como lo es la Argentina, la conectividad es elemental, no solo para mejorar el transporte entre provincias, también promover el turismo. En este sentido, desde agosto de 2023, en Catamarca, se viene construyendo en la ruta 40 un puente de gran magnitud que permitirá unir esta provincia con Tucumán y que será clave en la región.

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca indicó que el puente está ubicado específicamente en Las Mojarras, en la ciudad de Santa María, y que tendrá el objetivo de agilizar el tránsito de vehículos que pasan por esa zona.

“Una infraestructura que transformará la movilidad y el desarrollo de Santa María y todo el NOA”, señalaron en redes sociales.

Cabe aclarar que este nuevo puente es una extensión del que ya funciona a 2500 metros. Sin embargo, ese enlace solo cuenta con un carril y el nuevo tendrá dos. Entre los elementos que destacan del nuevo puente de Santa María en Catamarca se encuentran que tendrá una extensión de 350 metros; un ancho de 13,80 metros; y cada calzada tendrá un ancho de 7,30 metros.

Además, tendrá dos pasos peatonales y habrá defensas tipo New Jersey que le darán mayor seguridad.

Cuándo se inaugurará el nuevo puente que unirá Catamarca y Tucumán

La construcción inició a mediados de 2023 y, por supuesto, el proceso ya va muy avanzado. Desde el Ministerio, sostuvieron que en 2024 se colocaron las columnas sobre el cauce del río Santa María, dado que el puente se encontrará arriba. Por otra parte, en el 2025, se pusieron las vigas que dan estructura al puente.

El equipo que está a cargo de la obra manifestó que el 80% del puente ya está hecho y que podría inaugurarse en diciembre de este mismo año.

Hace unas semanas, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil y funcionarios de su gestión recorrieron la obra y allí dijeron que el puente no solo será una vía de conexión, también "un motor de desarrollo para la economía local y regional”.