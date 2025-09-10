Ícono de la arquitectura porteña, deslumbra a los transeúntes que descubren su estilo Art Déco.

Emplazado sobre la calle Perón del barrio de Balvanera, a metros de la popular Plaza Once, un edificio de los años ´20 se mantiene como una pequeña embajada del Antiguo Egipto en la Ciudad de Buenos Aires.

Con jeroglíficos que guardan refugio detrás de las cúpulas de cobre de 70 metros de alto, esta monumental obra llevada adelante por el arquitecto francés Robert Charles Tiphaine evoca también la forma del edificio Waldorf Astoria de Nueva York, además de ser detentora de instalaciones de mármol y madera.

¿Cómo es el edificio del Antiguo Egipto en pleno Buenos Aires?

Señalado como uno de los pocos edificios de estilo Art Decó que sobreviven en un barrio tan comercial como Once, la Torre Saint redobla su atractivo por su increíble fachada de cúpulas exteriores e interior revestido de mármol y madera.

Construido entre 1925 y 1928 por encargo del empresario Emilio Saint, dueño de los famosos chocolates Águila, su idea original era levantar una estructura de departamentos para alquilar sobre la calle Perón al 2600.

Ya sea por sus columnas, figuras aladas y hasta jeroglíficos egipcios, la Torre Saint evoca al llamado “Revival Egipcio” que se extendió en la arquitectura y el diseño de principio del siglo pasado.

Posee dos torres gemelas con cúpulas de tejas de bronce, que en la actualidad se muestran en un tono verdoso por el proceso de oxidación. La ornamentación de la fachada y los remates también enaltecen su carácter ecléctico.

El arquitecto Fabio Grementieri incluyó al edificio en su libro dedicado al art decó en Buenos Aires, y lo describió poéticamente como “mezcla de esbelto paquebote con estilizado templo egipcio”, relacionando también a sus dos torres con “amarres para dirigibles”.

En octubre de 2017, en el marco del plan de Once Peatonal lanzado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), se anunció su restauración, finalizado dos años más tarde.

Según la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Torre Saint tiene catalogación “Singular” y tiene resguardo “Cautelar”. El Ejecutivo porteño está obligado a proteger “la imagen característica del área, previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología”.