El tren Mitre deja de funcionar: cuándo será interrumpida la línea.

El tren Mitre verá interrumpido su servicio por obras de renovación. Cientos de miles de usuarios del ramal Tigre se verán afectados, al ser una de las conexiones claves del AMBA. Asimismo, habrá servicio limitado en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre. "Actualmente, el estado de la infraestructura obliga a mantener restricciones de velocidad en más de 40 tramos del trazado para garantizar la seguridad operacional", explicaron desde Trenes Argentinos.

Cuándo será interrumpido el tren Mitre

La medida de renovación será llevada a cabo del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Durante ese fin de semana, el ramal Tigre será interrumpido, mientras que los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre contarán con servicio limitado entre sus cabeceras hasta la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro. Se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que contempla la renovación integral de 15 kilómetros en distintos sectores de la línea. En esta etapa, las obras se concentrarán en el tramo que ocupa el barrio de Nuñez.

"Estos cortes de servicio se disponen para realizar reemplazos de rieles y durmientes con más de 40 años de uso, así como trabajos en el sistema de señalamiento, que presentaba un alto nivel de deterioro y requería intervención inmediata", comentó Trenes Argentinos a través de un comunicado compartido en sus canales oficiales. A manera de aviso y recordatorio, como es habitual, se informará sobre las obras a medida que se acerque la fecha por altavoces en cada estación de los diferentes ramales de la línea.

El comunicado de Trenes Argentinos

Desde Trenes Argentinos anunciaron mediante un comunicado: "Continúan las obras de renovación en el ramal Tigre de la línea Mitre, donde ya se ejecutaron más de 11.200 metros de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Además, continuarán los trabajos de señalamiento y zanjeo para la fibra óptica en el ingreso a Retiro y en la zona de las estaciones 3 de Febrero y Carranza, por lo que los ramales Mitre y Suárez funcionarán limitados hasta Belgrano R, sin llegar ni salir de Retiro. Durante los cortes del ramal Tigre se renovarán integralmente las vías en las estaciones San Isidro y Martínez. Conjuntamente, se iniciarán las tareas de acondicionamiento de los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear, respectivamente", explicaron.

"Vale destacar que estas obras son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con más de 40 sectores a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", aseguraron desde Trenes Argentinos.