Tren Línea Mitre: suspenden los servicios por cuatro días

Trenes Argentinos Operaciones confirmó la suspensión parcial y/o total de los servicios de la Línea Mitre que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con localidades de la zona norte del Conurbano bonaerense por cuatro días. La detención en la circulación de las formaciones de los ramales Retiro - Tigre y Retiro - José León Suárez / Bartolomé Mitre responde a las ejecución de distintas obras de modernización a fin de “mejorar la seguridad operacional”.

"El servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías. Disculpá las molestias. Estamos trabajando para mejorar la seguridad operacional", señaló la compañía en su sitio web.

Cronograma de los servicios del Tren de la Línea Mitre

Ramal Tigre interrumpido

Del sábado 20 de septiembre hasta el martes 23 inclusive el servicio Retiro - Tigre de la Línea Mitre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

Además, desde este viernes 19, entran en vigencia las modificaciones en los horarios de las primeras y últimas unidades.

Viernes 19/9 Primero tren Último tren Retiro - Tigre 6:40 21:38 Retiro - Victoria 6:40 22:07 Victoria - Retiro 6:12 21:10 Tigre - Retiro 6:55 20:53

Ramal Retiro - José León Suárez / Bartolomé Mitre

Desde el sábado 20 de septiembre hasta el martes 23 inclusive los trenes de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y J. L. Suárez / Bartolomé Mitre por la obra de modernización.

Además. al igual que el ramal Tigre, Trenes Argentinos Operaciones también pondrá en marcha modificaciones en los primeros y últimos servicios durante el viernes 19, sábado 20 y domingo 21.

Viernes 19/9 Primero tren Último tren Belgrano R - Bmé. Mitre 5:31 22:50 Retiro - Bmé. Mitre 7:03 21:46 Bmé. Mitre - Belgrano R 6:18 21:47 Bmé. Mitre - Retiro 6:52 21:17 Belgrano R - J. L. Suárez 5:49 23:40 Retiro - J. L. Suárez 6:54 22:10 J. L. Suárez - Belgrano R 4:43 22:15 J. L. Suárez - Retiro 6:00 21:18