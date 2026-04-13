Demoras en el tren Roca por una falla técnica en una estación

Desde las primeras horas de este lunes, los servicios del Tren Roca que conectan el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires circulan con demoras y cancelaciones. Según informó Trenes Argentinos, el problema se originó en la estación Gerli y afecta a los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley.

Las formaciones comenzaron a salir desde Constitución recién a partir de las 8:00, generando largas esperas y trenes colmados de usuarios. El malestar se reflejó en redes sociales, donde los pasajeros denunciaron la falta de información clara. El episodio se suma a incidentes recientes, como el ocurrido el viernes en Lomas de Zamora, que también impactó en el servicio. En este marco, se recomienda a los usuarios prever mayor tiempo de viaje y consultar los canales oficiales para actualizaciones.

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Cómo funcionan las otras líneas de tren

En paralelo, la línea Mitre enfrentaba problemas operativos que interrumpían por completo la circulación de los ramales Suárez y Mitre, mientras que el ramal Tigre mantenía su frecuencia habitual. Por su parte, el Tren de la Costa continúa con una interrupción programada desde hace varios días por obras en las vías, y los servicios Victoria-Capilla del Señor y Villa Ballester-Zárate también permanecían suspendidos.

Asimismo, en el Belgrano Sur se registraban demoras y cancelaciones en los ramales Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán, producto de fallas técnicas. En contraste, el tren Sarmiento no reportaba inconvenientes en la mañana, aunque circula con modificaciones en los horarios de los primeros y últimos servicios debido a trabajos en la infraestructura ferroviaria.