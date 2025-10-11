El cronograma del tren Mitre durante el fin de semana largo de octubre.

Trenes Argentinos confirmó la suspensión y circulación limitada por tres días de los ramales de la Línea Mitre que unen la Ciudad de Buenos Aires con la zona norte del Conurbano bonaerense durante el fin de semana largo por diferentes obras que se llevarán a cabo..

El cese de operaciones en el trazado Belgrano R y José Luis Suárez / Bartolomé Mitre responderá a las distintas obras de modernización que se llevarán a cabo en el ingreso a la estación Retiro, mientras que para las unidades que llegan a Tigre, devenidos de los trabajos de renovación de vías entre Maldonado y la cabecera.

Tren Línea Mitre: ¿Cómo funcionará el ramal Belgrano R y José Luis Suárez / Bartolomé Mitre?

Del viernes 10 al lunes 13 de octubre inclusive, los trenes de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro.

Del viernes 10/10 al domingo 12/10 Primer tren Último tren Belgrano R - Suárez 6:20 23:27 J. L. Suárez - Belgrano R 5:24 22:42 Belgrano R - Bmé. Mitre 5:51 20:52 Bmé. Mitre - Belgrano R 6:19 21:19

Tren Línea Mitre: ¿Cómo funcionará el ramal Tigre?

Del viernes 10 al lunes 13 de octubre inclusive, el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.

Tras la suspensión del Tren Línea Mitre - Ramal Tigre: ¿Cuáles son las alternativas de viaje?

Desde Retiro hacia Tigre: Líneas 130 A + 60 // 101+ 60