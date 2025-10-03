La Tarifa Social es un programa nacional que brinda a los titulares las chances de viajar en transporte público con descuento.

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció esta semana la nueva modalidad de activación de la Tarifa Social Federal en la Tarjeta SUBE.

El beneficio disponible en octubre 2025 para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales y otras categorías, permitirá a los titulares viajar en los distintos medios de transporte público con descuento.

¿Cómo activar la tarifa social en la SUBE en octubre 2025?

Desde octubre 2025, la Secretaría de Transporte habilitó la opción de activación o actualización del beneficio de la Tarifa Social Federal de Transporte con la Tarjeta SUBE directamente en el validador del colectivo gracias a la funcionalidad Atributo a Bordo, disponible en localidades de 11 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

¿Dónde funciona Atributo a Bordo?

• Ciudad de Buenos Aires.

• Buenos Aires: Azul, General Pueyrredón, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría.

• Mendoza: Ciudad de Mendoza y San Rafael

• Neuquén: Ciudad de Neuquén y San Martín de los Andes.

• Río Negro: San Carlos de Bariloche.

• San Luis: San Luis.

• San Juan: San Juan

• Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Puerto General San Martín, y ciudad de Santa Fe.

• Tucumán: San Miguel de Tucumán.

• Córdoba: Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Villa Allende

• Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca y los departamentos de Capayán, Santa María, Tinogasta, Andalgalá y Belén.

• Jujuy: Palpalá y San Salvador de Jujuy.

¿Cómo funciona Atributo a Bordo?

Al subir, el usuario deberá avisar al chofer que quiere activar o actualizar su beneficio, o finalizar el registro de la tarjeta SUBE.

Apoyar el plástico en el validador

Esperar unos segundos hasta que el sistema confirme la operación.

Una vez aplicado, el descuento quedará activo, por lo que ya se podrá viajar en colectivos con la tarifa que corresponda.

¿Qué es la Tarifa Social Federal de Transporte?

La Tarifa Social Federal de Transporte es un programa nacional que brinda a los titulares las chances de viajar en transporte público con descuento.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal de Transporte?

Más de 10 categorías de titulares de prestaciones sociales pueden acceder a la Tarifa Social Federal de Transporte.

Asignación Universal por Hijo Asignación por Embarazo Progresar Jubilaciones y pensiones Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur Personal de casas particulares Monotributo Social Prestación por Desempleo Pensión Universal para el Adulto Mayor Pensión No Contributiva por Invalidez Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Seguro de Capacitación y Empleo Programa Promover Igualdad de Oportunidades ExPotenciar Trabajo

¿Cómo solicitar la Tarifa Social Federal de Transporte?

El trámite de solicitud para acceder al beneficio de la Tarifa Social Federal de Transporte se encuentra disponible en Mi ANSES o en un Centro de Atención SUBE.

➤ Entrá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscar Programas y beneficios, seleccionar la opción Generar PIN SUBE y con el botón Generar PIN se deberá crear uno nuevo.

Se generará automáticamente un código de 6 números que luego deberá ser registrado en la tarjeta SUBE.