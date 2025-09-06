Eliminan una histórica línea de colectivo en CABA

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) confirmó la eliminación de la Línea 90 de colectivos que une los barrios de Constitucióln, Congreso, Chacarita y Villa Devoto.

La medida, orientada a "mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio”, contemplará la fusión con la Línea 151, lo que dará como resultado la absorción de pasajeros distribuidos en sus cuatro ramales.

Chau Línea 90: cómo funcionará la Línea 151

El ramal A de la Línea 151 realizará el recorrido Constitución–Saavedra, mientras que el B irá desde Barrio 21/24 hasta la zona sur de la Ciudad.

“Este ramal es producto de la fusión entre la 90A y 151A. A su vez, tendrá modificaciones del recorrido previo de la línea 90, trazando su nueva ruta sobre: Avenida Brasil, General Hornos, Dr. Enrique Finochietto, Guanahani, Ituzaingó, Paracas, Avenida Caseros, Salta, 15 de Noviembre de 1889, continuando por su ruta”, indicaron desde el GCBA al portal Infobae.

Las paradas en la zona de Constitución se ubicarán sobre Avenida Brasil y no sobre General Hornos.

En el barrio 21/24, se eliminará también el tramo General Iriarte–Luna, y las unidades circularán en ambos sentidos por Avenida Osvaldo Cruz.

Por su parte, el Ramal C de la Línea 151 unirá Constitución con Concepción Arenal y Álvarez Thomas, mientras que el Ramal D conectará Constitución con Plaza Miserere.

Qué frecuencia tendrá la Línea 151

El recorrido del ramal A de la Línea 151 tendrá una frecuencia de entre 7 y 10 minutos, con intervalos máximo y mínimo durante las horas pico, según informó el GCBA.

El recorrido B contará con una unidad mínima cada 15 minutos y un máximo cada 11. Funcionará de 4 a 23 horas. El ramal “C” tendrá la misma frecuencia.

El rama D de la Línea 151 circulará con una frecuencia de entre 6 y 8 minutos.

Cuánto sale el boleto de colectivos en CABA

Desde el lunes 1° de septiembre comenzó a regir el aumento de 3,9% en el boleto del transporte público de colectivos en CABA, de acuerdo al mecanismo de actualización mensual que se calcula con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.