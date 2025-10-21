El tren Roca cambia de horarios por obras esta semana: los ramales afectados

La modificación de horarios afecta al ramal La Plata-Constitución y también alcanza al de Bosques vía Quilmes y vía Temperley.

Trenes Argentinos informó que por lo que resta de la semana dos ramales de la Línea Roca brindará servicios con horarios modificados. Por lo tanto, los usuarios de este transporte público deberán estar atentos y buscar alternativas para volver a su casa o asistir al trabajo, en caso de verse afectados.

La modificación de horarios afecta al ramal La Plata-Constitución, que tiene paradas en Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui (estación de combinación), Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet y Tolosa.

Y también alcanza al de Bosques vía Quilmes y vía Temperley. El primero tiene paradas en Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Dos Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Villa España, Ranelagh y Sourigues. Mientras que el segundo pasa por Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos y Bosques, en esta última se realiza el trasbordo para llegar a Santa Sofía y Gutiérrez.

Nuevo horarios del tren Roca

La medida es por obras en zona de vías, afecta a la circulación de los primeros y últimos trenes del día y estará vigente hasta el viernes 24 de octubre. El objetivo de la reducción de servicios es facilitar el avance de los trabajos, para evitar su suspensión total.

Ramal La Plata

El primer servicio de Plaza Constitución hacia La Plata partirá a las 5:08 y el último a las 20:49; y desde La Plata a Constiución a las 4:56 y a las 21:28.

Ramal Bosques vía Temperley

Desde Plaza Constitución a Bosques a las 4:19 y 20:27. Y desde Bosques a Constitución a las 4:46 y 21:30.

Ramal Bosques vía Quilmes

El primer tren sale de Plaza Constitución a las 4:25 y el último 20:36; y desde Bosques a Constitución a las 5:14 y 21:23.

Desde Trenes Argentinos solicitaron a los pasajeros "planificar sus viajes con antelación, especialmente quienes utilizan el tren en horarios nocturnos, turnos laborales rotativos o combinan transporte con otros servicios".

Además, insistieron en que las obras "forman parte del plan de mejora integral de los ramales eléctricos, que incluye renovación de vías, sistemas de señalamiento y mejoras en estaciones, con el objetivo de brindar mayor seguridad y regularidad en los servicios".

El objetivo de la reducción de servicios es facilitar el avance de los trabajos, para evitar su suspensión total.

¿Cuánto sale el pasaje de tren hoy?

El costo del pasaje de trenes en el AMBA es de $ 280 para la primera sección; de $ 360 para la segunda y de $ 450 para la tercera. Estos valores son para quienes tienen su sube registrada. Mientras que para aquellos que no es de $ 560; $ 720; y $ 900, respectivamente. Quienes usan efectivo deberán pagar $ 900.