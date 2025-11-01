Colectivos: buscan cambiar el recorrido de una de las líneas que circula en la Ciudad

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires junto a la empresa Línea de Micro Ómmibus 47 S.A. presentó un proyecto para modificar el recorrido de unos de los ramales de la Línea 47 con el objetivo de extender el área de cobertura de servicios.

La iniciativa puesta a consideración en el Foro de Participación Ciudadana, se centrará en alterar el tramo que circula por Camarones para avanzar con la periodicidad de la frecuencia y la anexión hacia el Barrio Olímpico.

"El GCBA, en conjunto con la Línea 47, propone hacer una modificación A UNO de sus ramales (el de Camarones) para que pase por el Barrio Olímpico. A su vez, sumar un corto entre Chacarita y Liniers x Nogoyá", sintetizó Ciudad de Bondis en X (exTwitter).

¿Cuáles son los ramales de la Línea 47?

La Línea 47 de colectivos una la zona de Chacarita con Liniers y el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en el barrio de Villa Riachuelo en dos ramales. Sin embargo, de concretarse la intención del GCBA junto a la compañía operadora, se sumaría un tercera opción de cobertura más corta que se extendería entre Chacarita y Liniers por la calle Nogoyá.

Recorrido ACentro De Transbordo Chacarita (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Ciudad Autónoma De Buenos Aires)

Desde el CENTRO DE TRANSBORDO CHACARITA por carril exclusivo del mismo, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA ELCANO, AVENIDA DEL CAMPO, GARMENDIA, AVENIDA WARNES, CHORROARÍN, AVENIDA SAN MARTÍN, ingreso al carril del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN por dársena exclusiva, carril del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN, salida del carril del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN a la altura de GENERAL RIVAS, carril general de AVENIDA SAN MARTÍN, NOGOYÁ, HELGUERA, MELINCUÉ, AVENIDA SEGUROLA, BAIGORRIA, IRIGOYEN, NAZARRE, MADERO, NOGOYÁ, GANA, AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA GAONA (RUTA NACIONAL N° 7), CASTELLI, AVENIDA MONSEÑOR ANTONIO BENTIVENGA, AVENIDA GENERAL PAZ, RAMÓN L. FALCÓN, Colectora Este AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA RIVADAVIA, ALBARIÑO, AVENIDA DIRECTORIO, GUARDIA NACIONAL, AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA DE LASALLE, AVENIDA ESCALADA, TENIENTE GENERAL LUIS DELLEPIANE, MOZART, SARAZA, AVENIDA CASTAÑARES, CORVALÁN, AVENIDA NORBERTO DE LA RIESTRA, OLIDEN, SOLDADO DE LA FRONTERA, AVENIDA CORONEL ROCA hasta TIMOTEO GORDILLO.

Desde AVENIDA CORONEL ROCA y TIMOTEO GORDILLO por METROBÚS AVENIDA CORONEL ROCA, egreso del METROBÚS AVENIDA CORONEL ROCA a la altura de AVENIDA LARRAZABAL, retorno, AVENIDA CORONEL ROCA, SOLDADO DE LA FRONTERA, OLIDEN, AVENIDA NORBERTO DE LA RIESTRA, ALBARIÑO, AVENIDA CASTAÑARES, rotonda AVENIDA ESCALADA, SARAZA hasta MOZART, retome SARAZA, AVENIDA ESCALADA, AVENIDA OLIVERA, PRIMERA JUNTA, AVENIDA ESCALADA, AVENIDA DIRECTORIO, MIRALLA, AVENIDA RIVADAVIA cruce AVENIDA GENERAL PAZ, colectora oeste AVENIDA GENERAL PAZ, retome colectora este AVENIDA GENERAL PAZ, NOGOYÁ, ZAMUDIO, BAIGORRIA, ingreso al carril del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN, carril del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN, salida del Metrobús AVENIDA SAN MARTÍN a la altura de AVENIDA CHORROARÍN, AVENIDA CHORROARÍN, AVENIDA WARNES, OSORIO, AVENIDA GARMENDIA, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, AVENIDA CORRIENTES SUR, ingreso por carril exclusivo al CENTRO DE TRANSBORDO CHACARITA, MAURE, AVENIDA CORRIENTES estacionando antes de llegar a OLLEROS.

Recorrido B

Centro De Transbordo Chacarita (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) - Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Ciudad Autónoma De Buenos Aires)

Desde AVENIDA CORRIENTES NORTE y AVENIDA FEDERICO LACROZE por AVENIDA CORRIENTES SUR, JORGE NEWBERY, NICASIO OROÑO, ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES, IRIGOYEN, NAZARRE, MADERO, NOGOYÁ, GANA, AVENIDA JUAN BAUTISTA JUSTO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA GAONA (RUTA NACIONAL N° 7), CASTELLI, AVENIDA MONSEÑOR ANTONIO BENCIVENGA, AVENIDA GENERAL PAZ, RAMÓN L. FALCÓN, Colectora Este AVENIDA GENERAL PAZ, AVENIDA RIVADAVIA, ALBARIÑO, AVENIDA DIRECTORIO, GUARDIA NACIONAL, AVENIDA SAN JUAN BAUTISTA DE LASALLE, AVENIDA ESCALADA, TENIENTE GENERAL LUIS DELLEPIANE, MOZART, SARAZA, AVENIDA CASTAÑARES, CORVALÁN, AVENIDA NORBERTO DE LA RIESTRA, OLIDEN, SOLDADO DE LA FRONTERA, AVENIDA CORONEL ROCA hasta TIMOTEO GORDILLO.

Desde AVENIDA CORONEL ROCA y TIMOTEO GORDILLO por METROBÚS AVENIDA CORONEL ROCA, egreso del METROBÚS AVENIDA CORONEL ROCA a la altura de AVENIDA LARRAZABAL, retorno, AVENIDA CORONEL ROCA, SOLDADO DE LA FRONTERA, OLIDEN, AVENIDA NORBERTO DE LA RIESTRA, ALBARIÑO, AVENIDA CASTAÑARES, rotonda AVENIDA ESCALADA, SARAZA hasta MOZART, retome SARAZA, AVENIDA ESCALADA, AVENIDA OLIVERA, PRIMERA JUNTA, AVENIDA ESCALADA, AVENIDA DIRECTORIO, MIRALLA, AVENIDA RIVADAVIA cruce AVENIDA GENERAL PAZ, colectora oeste AVENIDA GENERAL PAZ, retome colectora este AVENIDA GENERAL PAZ, NOGOYÁ, RUIZ DE LOS LLANOS, CAMARONES, AVENIDA SAN MARTIN, ALMIRANTE SEGUÍ, AÑASCO, FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO, AVENIDA WARNES, JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES hasta MAURE.