La línea de colectivos 707 que presta servicios en el partido de San Isidro implementará desde este lunes un nuevo esquema de recorridos para el pleno de sus ramales, con excepción de la 8 (ex700) y Naranja.

Las alteraciones de las unidades pertenecientes a la empresa M.O.G.S.M reducirá superposiciones y mejorará la cobertura en las zonas de mayor demanda.

"Este cambio mejorará la eficiencia del servicio y aumentará la frecuencia de los colectivos para que los vecinos tengan menos tiempo de espera. Se busca garantizar la sostenibilidad del servicio", informaron desde el municipio bonaerense.

¿Cuál es el nuevo recorrido de la línea de colectivos 707?

Desde este lunes 13 de octubre se reorganizarán los ramales Azul, Verde y Rojo en dos nuevos ramales -A y B-, mientras que los 8 (ex700) y Naranja no se alterarán.

Con este esquema, se pasará a tener más servicios por hora en las franjas de mayor uso, de 6 a 20 hs, lo que significará colectivos más seguidos y menos tiempo de espera para los usuarios. "Este cambio responde a la necesidad de mejorar la eficiencia del servicio, aumentando la frecuencia de los colectivos y garantizando la sostenibilidad del servicio en el futuro. También se reducirán el consumo de combustible y las emisiones de CO2", ampliaron desde el municipio de San Isidro.

Ya se instalaron nuevos puntos de recorridos para garantizar comodidad y seguridad. En tanto que, en los tramos donde el 707 dejará de circular, los vecinos seguirán contando con cobertura a través de las líneas provinciales y nacionales que ya transitan por esas calles (71, 333, 407, 437, entre otras).

Recorrido de la Línea 707

La línea 707 contará desde este lunes con 4 ramales: A, B, Naranja, y el reciente ramal 8 (ex 700) implementado en junio.

Se trata de la única línea con recorridos que empiezan y terminan en San Isidro, mientras que otras 20 que circulan por el distrito, son de jurisdicción provincial -con recorridos que conectan dos o más municipios- o de jurisdicción nacional, conectando provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires.

Nuevo Ramal A (verde y azul):

• IDA: Manuel Estrada - Calle 240 – Sarratea - Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Moron - Olazabal - Yatay - Godoy Cruz – Verduga - Av. Avelino Rolon - Av. Márquez - Av. Centenario - Neyer - Av. Andrés Rolon - Lonardi - San José - Guido - Av. Sucre - José Ingenieros - Blanco Encalada - Ramón Falcón - Reclus - Patagonia - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.

• VUELTA: Manuel Estrada - Calle 240 - Sarratea - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Puente Camino Moron - Patagonia - Reclus - Ramón Falcón - Blanco Encalada - José Ingenieros - Av. Sucre - Guido - Av. Andrés Rolon - Neyer - Av. Centenario - Av. Márquez - Av. Rolon - Colectora Túnel Boulogne – Alcorta – Matheu - Olazabal – Camino Moron - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Moron - Sarratea - Calle 240 – Manuel Estrada.

Nuevo Ramal B (verde y rojo):

• IDA: Manuel Estrada, Calle 240 - Sarratea - Camino Morón, Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Carlos Tejedor – Uruguay - Maestro Santana – Udaondo –Marte -Av. Centenario - Av. Santa Fe - Corrientes - Av. Fleming - Edison - Fondo de la Legua - Drago - Av. De Mayo - Virrey Vertiz - Soldado de Malvinas - Scalabrini Ortiz - Estación Villa Adelina.

• VUELTA: Estación Villa Adelina - Paraná - Virrey Vertiz - Av. de Mayo - Drago - Fondo de la Legua - Edison - Av. Santa Fe - Av. Centenario – Marte - Uruguay - Carlos Tejedor - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.