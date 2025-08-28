En el marco de la Emergencia Ferroviaria, avanza la obra en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza

Hace unos días se conoció que el servicio de trenes de larga distancia que va desde Buenos Aires hacia Mar del Plata redujo su frecuencia por obras en zona de vías, las cuales se ejecutan en el tendido con el fin de "mejorar" los niveles de seguridad operacional del recorrido.

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, avanza la obra en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza, a la altura de Parravicini lo que permitirá optimizar la circulación y mejorar la seguridad operacional de ese servicio.

Mientras duren las tareas, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves; mientras que los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves.

¿Qué trabajos se realizan en las vías que van de Buenos Aires a Mar del Plata?

Los trabajos contemplan la renovación de 9848 metros de vías, el cuadro de la estación Parravicini, los enlaces y el paso a nivel vehicular que se encuentra al sur de la parada ferroviaria. Además se intervendrán puentes y alcantarillas ubicadas en esa zona del tendido ferroviario.

La programación de los trabajos en temporada baja permite avanzar con las tareas de manera continua, minimizando el impacto sobre los pasajeros y asegurando que el tramo esté en condiciones de circulación óptima de cara a la próxima temporada de verano.

¿Cuáles son los días y horarios del servicio que va a Mar del Plata?

Por la intervención, el servicio circula con dos trenes diarios (lunes y viernes) que saldrán de Constitución a las 7:30 y 14:17. El regreso de la localidad balnearia será los lunes, martes y viernes a la 1:11 y a las 14:21.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata volverán a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense. Además, se sumará un refuerzo que saldrá los viernes a las 17:08 de Constitución y retornará de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.

¿Cómo sacar un pasaje de tren a Mar del Plata?

Los boletos se pueden adquirir en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias o a través de la web oficial.

El costo del pasaje varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Los trenes que parten domingo, lunes y viernes desde Plaza Constitución (servicio Pullman) cuestan: