Cómo será el nuevo sistema de micros en La Plata, que buscan implementar en 4 meses.

El secretario de Planeamiento de La Plata, Sergio Resa, presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que busca modernizar el sistema de transporte público de la ciudad y lanzar una nueva licitación del servicio por los próximos 10 años. El expediente, impulsado por el intendente Julio Alak, será debatido en las comisiones de Planeamiento y Transporte, con la intención de aprobarlo el 27 de noviembre y adjudicarlo en febrero de 2026.

El nuevo esquema apunta a actualizar la Ordenanza N°7.388, que regula el servicio actual, y adaptarla a las nuevas condiciones urbanas y tecnológicas de la ciudad. Entre los principales cambios figuran la ampliación de recorridos, la incorporación de un boleto combinado, una renovación progresiva de la flota y la implementación de micros eléctricos, híbridos o a gas en un plazo de cinco años.

Cómo es el plan para cambiar el transporte público de La Plata

El servicio se dividirá como hoy, en cuatro áreas (Norte, Sur, Este y Oeste), pero con una ampliación del 11% en la cobertura y 101 modificaciones progresivas en los recorridos, muchas de ellas en carácter de prueba piloto. El objetivo es mejorar la conectividad entre barrios, ya que actualmente “todas las líneas van al centro”, explicó Resa.

El funcionario destacó que el nuevo plan se alinea con el Plan de Ordenamiento Territorial y busca replicar experiencias exitosas de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incluye más paradas (a menos de cuatro cuadras), circulación prioritaria por avenidas ampliadas a tres carriles y semaforización inteligente, con el fin de reducir el tiempo promedio de viaje de 45 a menos de 30 minutos.

Entre otras cosas, la idea con el nuevo sistema de micros es reducir el tiempo promedio de viaje de 45 a menos de 30 minutos.

Otro de los ejes será la optimización del sistema de subsidios, que actualmente cubre el 64% del costo mensual del transporte (estimado en $4.700 millones). “La idea es aumentar la cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido y optimizar los subsidios, incorporando un boleto combinado y recorridos más rápidos”, señaló Resa.

Con estas mejoras, el municipio espera elevar el uso del transporte público del 32% actual al 45% en dos años, y hasta el 70% una vez completadas las obras. Además, se prevé una renovación del 20% del parque móvil en los primeros años y la incorporación gradual de colectivos ecológicos.

Una app para los pasajeros

El plan incluye también una app municipal gratuita que brindará información en tiempo real sobre arribos, horarios, recorridos y frecuencias, además de datos técnicos de cada unidad. El desarrollo se realizará en convenio con la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

“Queremos que los pasajeros tengan previsibilidad y datos actualizados sobre el transporte, como ya ocurre en las grandes ciudades”, explicó Resa. De aprobarse en el Concejo, el nuevo sistema podría comenzar a implementarse en cuatro meses, marcando el inicio de una transformación profunda del transporte público platense.