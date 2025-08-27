Escupitajos, pánico y amenazas con un martillo en el subte: pasajeros y trabajadores denuncian que un hombre los persigue en la línea A

Un hombre de 31 años fue detenido tras hostigar y amenazar a pasajeros y trabajadores de la línea A con un martillo y herramientas, pero la Justicia lo liberó. La denuncia, realizada por los mismos empleados del subte, instó a que se lleve a cabo un operativo de la Policía de la Ciudad para dar con el hombre, que se cree que se encontraba en situación de calle. El ataque ocurrió en diferentes estaciones, lo que generó pánico en quienes viajaban.

Fuentes oficiales confirmaron a El Destape que la detención se produjo el 24 de julio pasado en la estación Plaza Miserere. Mientras los oficiales lo identificaban se les acercó una empleada de la empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos, señalando al hombre de haberla amenazado el mes pasado. En su caso, la denuncia estaba radicada en la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad.

En el testimonio, se evidencia que el 10 de julio una pasajera se acercó a la ventanilla de la estación Puán acusando a ese hombre de haberle "lanzado frases soeces", tras lo cual la empleada fue a ver qué pasaba y relató que el hombre la amenazó, "abriéndose el abrigo y mostrándole un martillo".

La causa quedó caratulada bajo hostimagimiento y el hombre fue trasladado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI), pero tiempo después la Justicia resolvió liberarlo. Por el hecho, a la empleada Emova se le entregó un botón antipánico para prevenir posibles situaciones futuras.

"Se le aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso", expresó la empresa Emova, quienes confirmaron la situación a Infobae.

Más testimonios de violencia: "Es un problema de atención médica"

Según la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), en conversación con Infobae, el hombre presentaba algún tipo de afección de salud mental.

Por su actitud, el agresor fue incluso golpeado por pasajeros en situaciones anteriores, pero "siempre regresa a las estaciones de la línea A. También ha agredido a compañeros nuestros. En la estación Loria escupió a una trabajadora”, expresaron, en conversación con Infobae.

"Es una persona con problemas psiquiátricos que deambula desde hace dos o tres años en el subte. Es un problema de atención médica y nadie se hace cargo", agregaron.