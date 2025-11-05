Atención a los que viajan en colectivo: cambian los recorridos de más de 20 líneas y se eliminan paradas.

Desde el pasado lunes 3 de noviembre de 2025, se modificaron los recorridos de más de 20 líneas de colectivo de la ciudad de Mendoza. Miles de personas que utilizan el transporte público a diario para movilizarse hacia sus casas y puestos de trabajo deberán estar atentos a los nuevos recorridos establecidos.

Las líneas que habían sido desviadas por las obras en la calle Godoy Cruz retomarán sus trayectos habituales. La noticia fue anunciada por el sistema Mendotran, luego de que se confirmara la finalización de las obras.

Después de varios meses de trabajos de repavimentación y mejora de las veredas, se normalizará el servicio de las líneas de colectivo que se vieron afectadas por esta obra. Así, se reabrirá esta arteria y se permitirá que los colectivos vuelvan a circular por esta transitada dona de la ciudad.

Durante todo este trabajo, el tránsito estuvo restringido manera parcial o total. Por esta razón, las líneas de colectivo tuvieron que modificar sus recorridos y paradas. Ahora todo volverá a la normalidad y se eliminarán las paradas alternativas implementadas. El nuevo recorrido será por avenida Godoy Cruz.

Cambian los recorridos y paradas de más de 20 líneas de colectivos: las paradas que ya no estarán más

Líneas 205, 208 y 208: Beltrán, San Martin, Eusebio Blanco y 25 de Mayo.

Línea 315: San Juan, San Luis, Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.

Líneas 352 y 354: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.

Línea 353: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco y Mitre.

Línea 371: Montecaseros, Córdoba, Rioja, Buenos Aires, Necochea y Patricias Mendocinas.

Línea 401: Rioja, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Líneas 440, 441 y 442: Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Líneas 461 y 468: Beltrán, Maza, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Líneas 520, 521, 524, 525, 540, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562 y 563: 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Líneas 531 y 534: Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Líneas 532 y 533: Montecaseros, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea y Patricias Mendocinas.

Línea 535: Urquiza, Eusebio Blanco y Perú.

Líneas 544 y 545: Maza, 9 de Julio y Las Heras.

Línea 546: 9 de Julio, Eusebio Blanco y Perú.

Líneas 602 y 603: 9 de Julio y Las Heras.

Línea 604: Eusebio Blanco, 9 de Julio y Las Heras.

Líneas 606 y 607: Eusebio Blanco, Mitre y Godoy Cruz.