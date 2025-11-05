TelePASE funciona en todos los peajes de AUSA. Esto incluye las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Paseo del Bajo, Dellepiane, 9 de Julio Sur y Presidente Cámpora.

Autopistas Urbanas S.A. presentó “Sumalo sin Barreras”, una campaña de referidos pensada para que cada vez más personas puedan disfrutar de las ventajas de TelePASE de manera simple, rápida y con beneficios compartidos.

Bajo una dinámica totalmente digital, el canal de adhesión estará vigente desde el 4 de noviembre hasta 15 de diciembre, con chances de utilizarlo hasta el 15 de febrero de 2026.

¿Cómo pagar con descuento en las Autopistas de AUSA con TelePASE?

Un usuario de TelePASE deberá invitar a un amigo o familiar que aún no esté adherido al sistema a sumarse. Cuando este último referido solicite su TelePASE y lo utilice, ambos recibirán 3 pasadas por los peajes de AUSA con 50% de descuento.

Además, el referido contará con un beneficio adicional: el envío gratuito del dispositivo TelePASE a domicilio, si así lo desea, para que pueda empezar a usarlo sin complicaciones y cuanto antes.

“Con Sumalo sin Barreras buscamos que los propios usuarios sean protagonistas y ayuden a que más personas descubran la comodidad de TelePASE. Es una manera de agradecerles y de seguir impulsando la modernización en las autopistas porteñas”, declaró el gerente de Comercial y Producto en AUSA, Roberta Ramos.

Paso a paso | ¿Cómo invitar a una persona para sumarse a TelePASE?

Ingresar al sitio www.sumalosinbarreras.com.ar

Completar el formulario y compartir el link personal con su invitado.

El referido recibirá el link, se registrará en la promo y se adherirá al sistema.

¿Qué autopistas de AUSA están adheridas a TelePASE?

TelePASE funciona en todos los peajes de AUSA. Esto incluye las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Paseo del Bajo, Dellepiane, 9 de Julio Sur y Presidente Cámpora.

AUSA lleva más de 40 años operando y manteniendo más de 50 km de autopistas porteñas y ejecutando las principales obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es líder en gestión y operación de autopistas e infraestructura urbana. Su performance y capacidad para llevar adelante tareas de gran envergadura y de innovación tecnológica, son la base para continuar con la innovación en el desarrollo de proyectos de movilidad inteligente urbana.