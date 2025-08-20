El cierre rige para toda la jornada del 20 de agosto y permanecerá cerrado de manera preventiva en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

El Paso Internacional Los Libertadores, conocido como Cristo Redentor, permanece cerrado desde el lunes debido a la "inestabilidad climática", producto de la entrada de un frente con nevadas sobre todo en el sector argentino del corredor internacional. Las autoridades del cruce entre la provincia de Mendoza y Chile anticiparon hasta cuándo podría durar la medida.

A través de un comunicado, la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras recomendó a los conductores y transportistas abstenerse de circular por la Ruta Nacional N° 7. El cierre rige para toda la jornada del 20 de agosto y permanecerá cerrado de manera preventiva en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Según medios locales, las autoridades del área resaltaron que el tránsito se vuelve riesgoso ante la posibilidad de nevadas, hielo y visibilidad reducida. Esta situación complica los trabajos de mantenimiento y seguridad tanto para automovilistas particulares como para el transporte de carga internacional.

¿Cuándo abrirán el paso Cristo Redentor?

En tanto, las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar que reprogramen sus traslados y consulten la información oficial disponible en el portal del gobierno nacional (argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera), donde se notifican las condiciones de todos los cruces internacionales habilitados.

Asimismo, para el jueves se mantienen las condiciones de clima ventoso y de mucha nieve en la zona de Villa La Cuevas, localidad que conecta ambos territorios. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre el área cordillerana rige una alerta amarilla ante la previsión de nevadas persistentes de variada intensidad, incluidas algunas de magnitud fuerte.

Además, la situación estará acompañada por vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de 50 a 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

¿Cómo puedo cruzar si está cerrado el paso Cristo Redentor?

Mientras el paso siga cerrado, quienes necesitan ingresar a Chile podrán hacerlo por el Paso Internacional Pehuenche, ubicado en el sur de Mendoza. Está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos y su horario de funcionamiento es de 9 a 18 para salir de Argentina y de 9 a 19 para ingresar desde el país vecino.

Sin embargo, se advirtió que la Ruta Nacional 145, que conecta con este paso, presenta sectores en reparación, por lo que se solicita transitar con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional.

Además, aún sigue vigente el horario de invierno en el Paso Cristo Redentor, que rige hasta el 31 de agosto. El cruce está habilitado de 9 a 21 desde Argentina hacia Chile y de 8 a 20 desde Chile hacia Argentina, con cierres anticipados de barreras a las 19 en Uspallata y a las 18 del lado chileno.