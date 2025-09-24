Los importantes cambios de la VTV bonaerense.

En las últimas horas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires anunció un importante cambio con el objetivo de que los conductores tengan mayores facilidades a la hora de realizar este trámite, que muchas veces es engorroso y trae muchos dolores de cabeza.

En ese sentido, el organismo que permite corroborar el estado de los rodados por medio de una revisión integral y así prevenir siniestros viales, presentó su nueva página web oficial, buscando mejorar la experiencia de millones de usuarios y combatir las estafas digitales que afectan al sector.

El Ministerio de Transporte bonaerense habilitó este martes la plataforma en vtv.gba.gob.ar, la cual está diseñada para ser más segura y accesible desde cualquier dispositivo, especialmente para quienes realizan trámites desde el celular, algo cada vez más común.

Entre las novedades, la web ofrece una atención online mejorada, un chat en línea para consultas rápidas, y un sistema de gestión de turnos que agiliza la planificación de visitas a las plantas oficiales. Además, cuenta con un mapa interactivo que muestra todos los centros de VTV habilitados en la provincia, evitando confusiones y asegurando que el usuario acceda a un servicio oficial confiable.

Una de las herramientas más importantes de este nuevo sitio es la posibilidad de realizar denuncias anónimas contra páginas falsas que intentan estafar a los usuarios. Este mecanismo busca frenar el avance de fraudes y proteger tanto a quienes deben verificar sus vehículos como a la integridad del servicio.

Con esta modernización, la VTV bonaerense apuesta a un sistema más seguro, accesible y libre de engaños, adaptándose a las necesidades digitales actuales y cuidando a sus usuarios.

En paralelo, es importante estar alertas ante otro tipo de estafas telefónicas que se multiplican en Argentina, como el vishing y el wangiri, donde llamadas de números extranjeros se cortan abruptamente o solicitan datos sensibles. Con un índice del 59 por ciento de llamadas spam, nuestro país es la segunda nación de la región más afectada, por lo que la prevención y el uso de canales oficiales son claves para no caer en engaños.

Las claves de la nueva web de la VTV de la provincia de Buenos Aires

Turnos online rápidos y sin intermediarios.

Consulta de vencimientos e historial en un solo lugar.

Chat digital para atención personalizada.

Mapa interactivo con todas las plantas oficiales.

Denuncias anónimas de sitios falsos y seguimiento del caso.