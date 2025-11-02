Ironman 2025: el mapa de autopistas y calles cortadas por el evento deportivo

En función del avance las diferentes etapas del evento, los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, según informó la organización del evento.

Este domingo se desarrolla una nueva edición del Ironman 70.3 Triathlon de Buenos Aires, la competencia que atrae a atletas de todo el mundo y ofrece una experiencia única en la ciudad. En este contexto, la jornada comenzó con cortes, desvíos y demoras que se podrían extender hasta la noche.

La competencia afecta a los barrios porteños de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez. La misma consta de tres segmentos: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de carrera a pie.

Tránsito hoy: todas las calles cortadas el domingo 2 de noviembre

Los cortes de tránsito alcanzan a las avenidas principales y a calles internas de los barrios mencionados. Entre las arterias comprometidas figuran Andrés Bello, De los Ombúes, Ernesto Tornquist, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Valentín Alsina, La Pampa, avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Leopoldo Lugones, Autopista Presidente Illia, Paseo del Bajo y Puente Labruna.

En función del avance las diferentes etapas del evento, los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, según informó la organización del evento. A quienes deban circular por la zona, se les recomendó circular por los desvíos y planificar alternativas para evitar demoras.

Según informó el gobierno porteño, los cortes durarán hasta la tarde, pero podrían extenderse hasta las 23:59 de este domingo.

Qué es el Ironman 70.3 y cómo se realiza

El Ironman 70.3 es un triatlón de media distancia que se celebra en Palermo y dividido en tres partes: natación, ciclismo y carrera a pie. En esta oportunidad, participan más de 1300 triatletas de 31 países

Durante la competencia también se entregarán 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026,además se posiciona a CABA entre las sedes con mayor convocatoria del circuito sudamericano.

La competencia comenzó este domingo a las 6 de la mañana con la parte del agua, en el Lago de Regatas del barrio de Palermo. El tramo del ciclismo comprende parte de la avenida Lugones, autopista Illia, Paseo del Bajo y Puerto Madero y los kilómetros finales de running serán en los bosques de Palermo.

“El recorrido de la carrera a pie finalizará 8 horas y 30 minutos después de que el último atleta comience la natación. Cada atleta o equipo de relevos tendrá 8 horas y 30 minutos para completar todo el recorrido", indican las instrucciones para los atletas.

La Ciudad de Buenos Aires fue sede por tercera vez consecutiva del Ironman 70.3, tras la primera edición en octubre de 2023 y la del 2024, que reunió a más de 1500 atletas.