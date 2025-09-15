La Avenida General Paz presenta cortes en distintos tramos por otros dos incidentes más.

La Avenida General Paz es protagonista nuevos incidentes que generaron demoras en el tránsito en el regreso a casa este lunes. El último se conoció pasadas las 17:30 e involucró un peligroso incendio del que salieron dos personas ilesas y dejó un auto completamente destruido.

El hecho se produjo a la altura de la Avenida 27 de febrero, sobre el inicio de la Avenida General Paz (desde Puente La Noria), en sentido al Río de La Plata. Según informaron en TN, a bordo del vehículo se encontraban dos personas que lograron salir del mismo por sus propios medios. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes para atacar las llamas.

En cuanto al tránsito, este se encuentra reducido en aquel tramo, pero no generó grandes demoras, dado que el caudal de vehículos es menor a lo esperado para el regreso a casa un lunes por la tarde.

"Hay corte parcial en los primeros metros de General Paz, desde Puente La Noria, mano hacia el Río de La Plata", informó el periodista Alejandro Ramos. El incendio habría comenzado en el motor, y una vez que inicia allí "se esparce" rápidamente, aseguró el cronista de tránsito.

Día de choques en Avenida General Paz

Además del incendio, la avenida se ve afectada por dos choques que ocurrieron unas horas antes. Uno de ellos tuvo lugar entre Alberdi y Corrales, mano al Riachuelo, por lo que hay congestión de tránsito en la zona.

El segundo choque sucedió en la zona de Villa Devoto, mano al Río de La Plata. Allí se registró un choque múltiple, por lo que se desplegó un operativo de tránisto y el regreso se demora en esa instancia, aunque es leve dado el caudal de vehículos que circulan de regreso.