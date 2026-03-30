Visa de Estados Unidos: los errores más comunes por los que pueden rechazarte

La VISA es un documento esencial para aquellas personas que quieran vacacionar, estudiar y hasta trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, al tramitarla, las personas suelen cometer ciertos errores comunes que las pueden dejar sin visado. A continuación, un repaso sobre los puntos en los que hay que estar más atento.

Estos son los 5 errores más comunes por los que pueden rechazar tu visa de Estados Unidos

Solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos es un proceso que exige precisión, planificación y un conocimiento claro de los requisitos. Sin embargo, muchos postulantes cometen errores evitables que pueden derivar en rechazos, demoras o incluso complicaciones para futuras solicitudes.

El especialista Fernando Socol, abogado especializado en inmigración y fundador del bufete Socol Law, señaló en una entrevista para El Tiempo, los cinco errores que suelen tener las personas al solicitar su visa:

1. Elegir mal el tipo de visa

Uno de las equivocaciones más habituales es no identificar correctamente la categoría de visa corresponde según el objetivo del viaje. Existen múltiples categorías —turismo, estudio, trabajo o inversión— y cada una tiene exigencias propias. Postularse a la opción equivocada puede derivar en una negativa desde el inicio.

“Entender cuál se adapta mejor al perfil del solicitante es clave para no perder tiempo ni recursos”, advierte el abogado Fernando Socol.

Entre los errores más comunes al solicitar la visa de Estados Unidos se encuentra el confundir la categoría

2. Presentar documentación incompleta o mal preparada

Iniciar el trámite sin tener todos los papeles listos es otro error frecuente. “Formularios incompletos, documentos faltantes o errores en la información presentada son causas comunes de rechazos o demoras. Por eso recomendamos tener un checklist detallado de los requisitos y revisar toda la documentación antes de enviar la solicitud”, explicó el experto.

3. No cumplir con los requisitos específicos

Cada visa exige condiciones concretas que deben acreditarse sí o sí. Por ejemplo, una visa laboral requiere una oferta de trabajo válida, mientras que una de estudiante implica haber sido aceptado en una institución habilitada. Si no se cumplen estos criterios, la solicitud difícilmente obtendrá la aprobación.

4. No demostrar capacidad económica suficiente

En varios tipos de visa es clave probar que se cuenta con los recursos necesarios para sostener la estadía. La ausencia de comprobantes de ingresos, extractos bancarios o respaldo financiero puede generar dudas y jugar en contra de la aprobación.

5. Llegar mal preparado a la entrevista consular

La instancia de la entrevista es determinante. Responder con dudas, tener confusos los motivos del viaje o no presentar la documentación requerida puede influir negativamente en la decisión final. La recomendación del especialista es prepararse con anticipación, ensayar posibles preguntas y mostrarse seguro y transparente.