El trámite puede realizarlo el afiliado, un familiar o su apoderado.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una prestación destinada a sus afiliados que necesitan un colchón antiescaras por problemas de movilidad o un alto riesgo de desarrollar lesiones en la piel. El elemento está pensado para personas que pasan períodos prolongados en cama y requieren cuidados especiales.

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La gestión puede realizarse por internet, desde una computadora o un celular, o de manera presencial en una agencia del organismo. Además, no siempre es necesario que el jubilado se ocupe personalmente del trámite.

Quiénes pueden solicitar un colchón antiescaras de PAMI

El colchón antiescaras es un elemento indicado para pacientes con un alto grado de inmovilidad y factores de riesgo de desarrollar escaras, también conocidas como lesiones por presión.

Estas lesiones pueden aparecer cuando una persona permanece durante mucho tiempo en la misma posición, debido a la presión constante sobre determinadas zonas del cuerpo. Por eso, el equipamiento forma parte de los elementos de asistencia que PAMI contempla para determinados afiliados.

La solicitud puede realizarla el propio beneficiario, su apoderado o un familiar. También puede iniciar la gestión el médico de cabecera si está habilitado para emitir la Orden Médica Electrónica (OME).

Qué documentación se necesita para pedir el colchón

Uno de los requisitos principales para acceder a esta prestación es contar con una indicación médica que justifique la necesidad del elemento. Si el profesional genera una Orden Médica Electrónica, ese documento permite iniciar la gestión directamente en el sistema. En ese caso, el afiliado no debería tener que realizar otra presentación administrativa.

En cambio, si no se dispone de una OME, PAMI establece que se debe reunir la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona afiliada.

Orden médica manual emitida por el médico de cabecera o un especialista.

Resumen de historia clínica que incluya el peso y la talla del paciente.

Es importante contar con estos documentos antes de comenzar la solicitud para evitar demoras por falta de información.

Cómo solicitar el colchón antiescaras de PAMI paso a paso

El organismo permite realizar esta gestión de manera digital, sin necesidad de trasladarse hasta una oficina. Para hacerlo, se puede utilizar un celular, una tablet o una computadora.

El procedimiento online es el siguiente:

Ingresá al sitio oficial de PAMI: www.pami.org.ar. Buscá la sección de trámites y seleccioná el apartado Accesorios (colchones, inodoros, trapecios). Revisá los requisitos correspondientes a la solicitud del colchón antiescaras. Prepará la documentación médica requerida, según tengas una OME o una orden manual. Completá la gestión siguiendo las indicaciones de la plataforma.

El trámite también puede realizarse presencialmente en una agencia de PAMI. Para esta alternativa, es recomendable solicitar previamente un turno online y concurrir con el DNI y los documentos médicos necesarios.

La orden médica es fundamental para iniciar la solicitud ante PAMI.

Cómo consultar el estado del trámite y cuándo se entrega

Una vez iniciada la solicitud, los afiliados pueden consultar cómo avanza la gestión a través de los canales digitales del organismo. Para hacerlo, PAMI dispone de una herramienta de consulta del estado de los trámites web.

Es importante tener en cuenta que los tiempos de entrega pueden variar. Según informa el organismo, dependen de los procesos de licitación y de la disponibilidad de unidades que entregan los proveedores.

Por eso, si necesitás conocer el estado de tu solicitud o realizar una consulta adicional, también podés comunicarte con PAMI Escucha y Responde al 138, una línea gratuita disponible las 24 horas, todos los días del año.