Tragedia en Río de Janeiro: diez personas murieron tras caer con su auto a un lago

Un trágico accidente conmociona al estado de Río de Janeiro. Diez personas, entre ellas tres menores de edad y una bebé, murieron durante la madrugada de este domingo luego de que el auto en el que viajaban cayera a un lago. Según confirmó el Gobierno regional y el medio Globo, todas las víctimas pertenecían a la misma familia.

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El hecho ocurrió en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva, perteneciente al municipio de Barra Mansa. De acuerdo con el reporte de la Policía Militar, las víctimas fatales son cuatro mujeres, dos hombres, dos niños y una niña, además de la recién nacida.

El episodio fatal se descubrió cuando una persona que transitaba por el lugar advirtió la presencia de un vehículo volcado dentro del agua y dio aviso a las autoridades, aunque no pudo precisar cuánto tiempo llevaba el coche sumergido.

Inmediatamente, se desplegó un importante operativo de emergencia a cargo de los bomberos, en el que participaron 30 efectivos, incluidos dos buzos, apoyados por siete vehículos y una embarcación. Los rescatistas lograron recuperar del agua los diez cuerpos sin vida.

El hecho ocurrió en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. (Foto: Policía Civil de Barra Mansa).

Investigación en curso

Tras el rescate, se llevó a cabo el examen forense preliminar en el lugar de los hechos. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IML) de Volta Redonda, donde se realizaron las respectivas autopsias.

Por su parte, la Policía incautó dos documentos encontrados en el sitio (un documento de identidad y una tarjeta de registro de votante) para ser analizados en el marco de la investigación.

Hasta el momento no se dieron a conocer identificaciones oficiales, pero un familiar presente en el IML confirmó a las autoridades que todos los integrantes de la familia residían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda.

El caso fue caratulado provisoriamente en la comisaría de Barra Mansa como muerte por ahogamiento bajo sospecha de accidente, mientras la unidad policial continúa trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo cayera al lago.

Murió un turista argentino en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

A comienzos de noviembre, un turista argentino murió en un accidente de ala delta en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, Brasil. El hombre realizaba un vuelo acompañado por un instructor local cuando ambos tuvieron dificultades durante la maniobra de aterrizaje y chocaron contra un muro que separa el paseo marítimo de la arena. Los dos fueron trasladados a un hospital, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

El episodio ocurrió durante la mañana en São Conrado, una playa que cuenta con una zona habilitada para el aterrizaje de vuelos libres. Las víctimas habían iniciado el recorrido desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares más conocidos de Río de Janeiro para la práctica de ala delta.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios brasileños, la aeronave tuvo problemas al aproximarse a la playa. Durante el descenso, habría realizado una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando violentamente contra el muro que divide el paseo costero de la zona de arena.

El golpe provocó heridas de extrema gravedad en los dos ocupantes. Los primeros llamados de emergencia llegaron al Cuerpo de Bomberos cerca del mediodía, que desplegó un operativo para asistir a las personas fallecidas.