Murió un turista argentino en un accidente de ala delta en Río de Janeiro

Un turista argentino murió este lunes en un accidente de ala delta en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, Brasil. El hombre realizaba un vuelo acompañado por un instructor local cuando ambos tuvieron dificultades durante la maniobra de aterrizaje y chocaron contra un muro que separa el paseo marítimo de la arena. Los dos fueron trasladados a un hospital, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

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El episodio ocurrió durante la mañana en São Conrado, una playa que cuenta con una zona habilitada para el aterrizaje de vuelos libres. Las víctimas habían iniciado el recorrido desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los lugares más conocidos de Río de Janeiro para la práctica de ala delta.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios brasileños, la aeronave tuvo problemas al aproximarse a la playa. Durante el descenso, habría realizado una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando violentamente contra el muro que divide el paseo costero de la zona de arena.

El golpe provocó heridas de extrema gravedad en los dos ocupantes. Los primeros llamados de emergencia llegaron al Cuerpo de Bomberos cerca del mediodía, que desplegó un operativo para asistir a las víctimas.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente?

Los fallecidos fueron identificados como Adrián Guillermo Arismendi, el turista argentino, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor brasileño que lo acompañaba durante el vuelo. Ambos fueron rescatados y trasladados en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Según la información difundida por la prensa local, llegaron al centro médico en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, no pudieron sobrevivir.

Uno de los datos que surgió durante las primeras actuaciones policiales fue que Arismendi no tenía experiencia previa en este tipo de actividad. Según explicó a la Policía José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, se trataba de su primer vuelo en ala delta. El turista argentino se encontraba en Río de Janeiro acompañado por un grupo de amigos y había contratado la experiencia con el instructor brasileño.

Menescal Filho también aportó información sobre la trayectoria profesional de Rodrigues dos Santos. De acuerdo con su declaración ante la Policía, el instructor llevaba aproximadamente diez años como piloto del club y hacía alrededor de un año que se desempeñaba formalmente en esa función.