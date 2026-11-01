"Si el mayor grupo de comunicación de Brasil está con miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación", indicó Bolsonaro en sus redes sociales.

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro apuntó duramente contra el sistema judicial de su país y los medios de comunicación a través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales. En el texto, el legislador denunció ser blanco de una "persecución ilegal y arbitraria" y justificó su huida de Brasil, al tiempo que cuestionó la cobertura que el canal Rede Globo planea emitir este fin de semana en su programa Fantástico.

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Según relató el hijo del condenado expresidente Jair Bolsonaro, varios medios lo contactaron durante la semana, incluida la mencionada cadena televisiva, que lo invitó a una entrevista exclusiva. Sin embargo, aseguró que la emisora desistió del reportaje luego de que él impusiera una "condición simple": que la entrevista se emitiera íntegra, sin cortes y sin temas prohibidos.

"Si el mayor grupo de comunicación de Brasil está con miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación", indicó Flávio, quien anticipó que el programa dominical emitirá un informe en su contra sin otorgarle el derecho a réplica.

Denuncia de persecución y referencias a su familia

En su descargo, el dirigente político rechazó estar prófugo y afirmó: "¡No salgo de Brasil, salgo por Brasil!". Asimismo, denunció que, apenas siete minutos después de anunciarse los resultados electorales, ya existía una decisión judicial con medidas cautelares en su contra "basada en mentiras".

El senador relató que fue notificado de la causa doce horas más tarde en la vía pública, al salir de la residencia en la que su padre cumple prisión domiciliaria. En ese sentido, hizo alusión a la situación judicial y de salud del expresidente Jair Bolsonaro, a quien calificó como un "padre con comorbilidades" que se encuentra "condenado a más de 27 años de prisión sin haber cometido crimen alguno" (fue condenado por el intento de golpe de Estado en 2022), y lamentó la distancia que este sufre respecto a otro de sus hijos, Eduardo, quien también reside en Estados Unidos y fue condenado en Brasil. "Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial", sentenció.

Por otro lado, agradeció encontrarse en Estados Unidos, donde —según afirmó— puede "manifestar libremente su opinión" sin temor a operativos policiales en su domicilio particular.

Críticas al sistema y futuros anuncios

Hacia el final de su mensaje, el legislador se refirió a su trayectoria electoral y sostuvo que enfrentó a "todo un sistema que quiere que las cosas sigan como están en Brasil: óptimas para ellos, pero mucho peores para ti". Además, aseguró no arrepentirse de ninguna de sus acciones y citó una frase del actual juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin pronunciada en 2016: "No hay remedio eficaz en Brasil para cesar violaciones a Derechos Humanos".

Finalmente, Flávio Bolsonaro advirtió que en los próximos días mantendrá conversaciones con otros grandes medios nacionales e internacionales "sin cortes y sin filtro", para exponer su versión de los hechos lejos del territorio brasileño.

Trump afirmó que Flávio Bolsonaro puede quedarse en los Estados Unidos "todo el tiempo que quiera"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no tiene previsto reunirse con el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, pero que este podría quedarse en el país norteamericano "todo el tiempo que quiera".

"No tengo previsto reunirme con él, pero creo que le han tratado muy mal. Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Las elecciones fueron una vergüenza", afirmó Trump ante periodistas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach este fin de semana.