Tragedia en Brasil: murieron 23 personas tras chocar un camión con un micro que transportaba pacientes a un hospital

Al menos 23 personas murieron y cinco resultaron heridas en la madrugada del último miércoles en el sur de Brasil tras un choque frontal entre un camión y un micro. El hecho ocurrió en la ruta BR-373 en el estado de Paraná alrededor de las 3:30.

El accidente se produjo cuando el camión de carga invadió el carril contrario y se llevó puesto al micro que pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes a hospitales cercanos, según fuentes de la Policía Federal de Carreteras (PRF) citadas por medios locales.

Las imágenes del accidente mostraron cómo el vehículo, que transportaba pacientes hacia centros médicos de la región de Curitiba, quedó completamente destrozado y desplazado de la ruta, a unos metros del camión.

¿Cómo fue el accidente?

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada en el kilómetro 209 de la ruta, dentro del municipio de Ipiranga, en la región de Campos Gerais. Las primeras informaciones de los investigadores indicaron que el camión habría cruzado hacia el sentido contrario de circulación y terminó chocando de frente contra el microbús.

Luiz Fernando Berteli, responsable de la delegación regional de la PRF, explicó que el choque sucedió en un tramo de carretera de doble sentido y una sola calzada, emplazada en una zona recta. Inicialmente, los agentes no detectaron condiciones meteorológicas que pudieran haber dificultado la conducción.

“Por el fuerte impacto, que ocasionó tantos daños, vamos a evaluar también las condiciones, intentar determinar también la velocidad en que estos vehículos estaban”, afirmó Berteli. El funcionario indicó que, dada la magnitud de los daños, la velocidad podría haber tenido incidencia en la gravedad del hecho, hipótesis que deberá ser establecida mediante una investigación.

La PRF precisó que ambos vehículos transitaban en direcciones opuestas. El camión se desplazaba desde Carambeí hacia Prudentópolis, mientras que el micro avanzaba en dirección contraria con pasajeros que debían trasladarse a hospitales ubicados en el área metropolitana de Curitiba, a unos 180 kilómetros de Imbituva.

De las 27 personas que iban en el micro, 23 fallecieron (21 adultos y dos niños). El conductor del camión, oriundo de Erechim, Rio Grande do Sul, también murió. Las autoridades aún trabajan en el reconocimiento de las víctimas y en la reconstrucción de las causas que precedieron al accidente.

El operativo

La Policía Científica de Paraná desplegó varios equipos para realizar los peritajes tanto en el lugar de la colisión como sobre los cuerpos. El organismo señaló que una emergencia de estas características requiere distintas etapas de trabajo, como la documentación de la escena, los análisis técnicos y la identificación de los fallecidos.

Las tareas de reconocimiento serán realizadas en la sede de la Policía Científica en Ponta Grossa. En paralelo, los equipos de la Policía Civil, los bomberos militares y otras dependencias estatales participan de la respuestas al accidente y de la asistencia a los familiares.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, lamentó lo ocurrido en un mensaje en redes sociales, se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo que las fuerzas de seguridad actúan ya para aclarar las causas del accidente. Además, decretó tres días de duelo oficial en todo el estado dada la magnitud de la tragedia.