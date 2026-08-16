Brasil: diez personas murieron tras el vuelco de un micro en Río de Janeiro

Un micro que viajaba desde Belo Horizonte hacia Río de Janeiro sufrió un grave accidente durante la madrugada de este domingo en Petrópolis, en la región serrana del estado de Río de Janeiro. El vehículo volcó en la BR-040 y dejó al menos 10 personas fallecidas, entre ellas nueve mujeres, una de ellas embarazada, y una niña. La Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) informó que el autobús operaba ilegalmente, informó el medio G1.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 4.30 de la madrugada, en el kilómetro 91 de la BR-040, en el tramo de descenso de la sierra hacia Río de Janeiro. Según informó la Policía Rodoviaria Federal (PRF), el colectivo pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y había partido desde Belo Horizonte con destino a Copacabana, en la zona sur de Río.

La concesionaria Elovias señaló que en el vehículo viajaban 56 personas, entre pasajeros, el conductor y dos asistentes. Durante las tareas de rescate, los equipos de emergencia atendieron a 49 personas. Ocho víctimas fueron encontradas sin vida en el lugar, mientras que otras fallecieron después del hecho.

El conductor sobrevivió al accidente y quedó bajo atención médica. Según se informó, deberá prestar declaración ante las autoridades. La Policía Científica fue convocada para realizar las pericias correspondientes y la investigación quedó en manos de la 105ª Comisaría de Petrópolis.

El relato de una sobreviviente

Una de las pasajeras que sobrevivió al accidente relató que había advertido problemas durante el viaje y afirmó que el conductor circulaba a una velocidad elevada. La mujer, de 25 años y oriunda de Minas Gerais, sufrió heridas en las piernas, los muslos, los brazos y la espalda. Por decisión propia, su identidad no fue difundida.

Según su relato, el colectivo comenzó el recorrido en la región metropolitana de Belo Horizonte y realizó distintas paradas antes de emprender el viaje hacia Río de Janeiro. La pasajera también aseguró que algunos cinturones de seguridad no funcionaban correctamente. La sobreviviente sostuvo que los pasajeros le habían pedido al conductor que redujera la velocidad durante una parada en Juiz de Fora. De acuerdo con su versión, el chofer habría respondido que tenía como objetivo llegar a Copacabana alrededor de las 4.30.

El momento más dramático se produjo durante el descenso por la zona serrana de Petrópolis. La mujer contó que se encontraba dormida cuando comenzó a notar movimientos bruscos en el vehículo. Ante el temor por lo que estaba ocurriendo, abrazó a su novio. Poco después, el colectivo perdió estabilidad, volcó y terminó impactando contra un árbol, que ingresó en el interior del vehículo.