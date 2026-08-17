Dramático accidente en Jujuy: volcaron por un barranco de 80 metros y murió una turista

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes en la Cuesta de Lipán, Jujuy, cuando una Toyota SW4 en la que viajaban cinco personas se despistó y cayó por una pendiente de aproximadamente 80 metros. Una mujer de 58 años murió como consecuencia de las heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes fueron trasladados a un hospital de San Salvador de Jujuy.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en el tramo que atraviesa la Cuesta de Lipán en dirección sur-norte. Se trata de una zona montañosa que comunica la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña y que presenta curvas cerradas y fuertes desniveles.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la camioneta circulaba por ese sector cuando, por causas que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del vehículo. La Toyota SW4 salió de la calzada y terminó precipitándose por un barranco.

El vehículo cayó durante varios metros hasta quedar detenido en una zona de difícil acceso. Las características del terreno hicieron que el operativo de asistencia fuera especialmente complejo. Bomberos, policías y equipos de emergencia tuvieron que desplazarse hasta el lugar para acceder al vehículo y auxiliar a los ocupantes.

Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a una de las ocupantes sin vida. La víctima era una mujer de aproximadamente 58 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, quien murió debido a las lesiones provocadas por el violento impacto. Los otros cuatro ocupantes de la camioneta sobrevivieron al accidente, aunque sufrieron distintas heridas y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de los heridos ni precisaron públicamente cuál es el estado de salud de cada uno de ellos.Según trascendió a través de medios de la provincia, la pareja de la mujer fallecida permanecía internada con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente.